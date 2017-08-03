Вертолет Ми-26 передан армейской авиации ВВО



Вертолеты Ми-26. Фото Алексея Михеева

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Вертолеты Ми-26. Фото Алексея МихееваИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

Хабаровск. 3 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Соединение армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированное в Хабаровском крае, пополнилось новым транспортным вертолетом Ми-26, сообщает пресс-служба ВВО.

Сообщается, что экипаж вертолета совершил перелет из Ростова-на-Дону от завода-изготовителя до аэродрома постоянной дислокации в Хабаровске, преодолев свыше 10 тыс. км. По пути было совершено восемь дозаправок.

"По сложившейся в соединении традиции, в кабину экипажа нового вертолета летчики установили символический талисман - мягкую игрушку в виде плюшевого тигренка", - говорится в сообщении.