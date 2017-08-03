Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Глава ДНР воспринимает поставки американского оружия Украине как открытый посыл для Киева развязать войну

04.08.2017 Интерфакс-АВН 187 0
0
Понравилась новость?
 0
Александр Захарченко
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в районе КПП «Еленовка» в Донецкой области, где произошел обстрел украинскими силовиками.
Источник: Сергей Аверин / РИА Новости

Донецк. 3 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - США хотят сорвать минский процесс и "нормандский формат" по урегулированию конфликта в Донбассе при помощи поставок оружия Украине, заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики НР Александр Захарченко.

"Нет оружия оборонительного или наступательного - оно либо есть, либо нет. Попытки поставки были со стороны США неоднократно предприняты. В (донецком) аэропорту в 2015 году нами были захвачены винтовки, пулеметы американского производства. Америка хочет сорвать минский формат, "нормандскую четверку", если это будет принято на уровне закона, это будет открытый посыл для Украины развязать войну", - сказал А.Захарченко в четверг на пресс-конференции, комментируя возможные поставки оружия Украине со стороны США.
03.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.08 13:00
  • 824
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 04.08 12:51
  • 2
Расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит всю Европу под угрозу ядерного удара - эксперт
  • 04.08 12:49
  • 3
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 04.08 12:13
  • 2
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 04.08 11:13
  • 5193
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.08 11:13
  • 2
Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
  • 04.08 10:51
  • 82
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 04.08 10:44
  • 83
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.08 10:35
  • 1
Западные СМИ высоко оценили сжигающий ракеты лазер нового российского истребителя
  • 04.08 10:33
  • 33
ОАО «Ил» возглавит Вице-президент по транспортной авиации Алексей Рогозин
  • 04.08 10:30
  • 94
Драйверы большой войны
  • 04.08 10:15
  • 43
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 04.08 10:06
  • 2
В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)
  • 04.08 09:56
  • 14
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 04.08 07:06
  • 3
"Все хотят сэкономить, но при этом иметь боевой самолет, который по своему функционалу приближен к пятому поколению"
другие обсуждаемые темы