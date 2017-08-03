Глава ДНР воспринимает поставки американского оружия Украине как открытый посыл для Киева развязать войну



Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в районе КПП «Еленовка» в Донецкой области, где произошел обстрел украинскими силовиками.

Источник: Сергей Аверин / РИА Новости Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в районе КПП «Еленовка» в Донецкой области, где произошел обстрел украинскими силовиками.Источник: Сергей Аверин / РИА Новости

Донецк. 3 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - США хотят сорвать минский процесс и "нормандский формат" по урегулированию конфликта в Донбассе при помощи поставок оружия Украине, заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики НР Александр Захарченко.

"Нет оружия оборонительного или наступательного - оно либо есть, либо нет. Попытки поставки были со стороны США неоднократно предприняты. В (донецком) аэропорту в 2015 году нами были захвачены винтовки, пулеметы американского производства. Америка хочет сорвать минский формат, "нормандскую четверку", если это будет принято на уровне закона, это будет открытый посыл для Украины развязать войну", - сказал А.Захарченко в четверг на пресс-конференции, комментируя возможные поставки оружия Украине со стороны США.