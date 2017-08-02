"Туполев" построит три самолета Ту-214 по заказу ОАК за 13 млрд рублей
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Второй построенный самолет комплексной разведки Ту-214Р (регистрационный номер RF-64514, заводской номер 42305014, серийный номер 514). Казань, 31.10.2015
Источник: Дмитрий Ромашко / russianplanes.net
Объединенная авиастроительная корпорация заказала изготовление и поставку самолетов Ту-214 у "Туполева", следует из решения совета директоров ПАО "Туполев", размещенного на сервере раскрытия корпоративной информации.
Согласно документу, цена контракта - 13,6 млрд рублей. Исполнитель должен будет построить три самолета Ту-214.
Как сообщил RNS источник в авиастроительном комплексе, заказанные ОАК самолеты Ту-214, скорее всего, предназначены для Минобороны РФ. "В Минобороны России остро стоит вопрос обновления парка самолетов Ту-134, Ту-154, Ил-62М, которые используются, в частности, для перевозки руководящего состава. Скорее всего, три Ту-214 будут поставлены военному ведомству по госборонзаказу", - сказал собеседник агентства.
Ту-214 - это пассажирский магистральный узкофюзеляжный самолет с двумя двигателями, является глубокой модификацией Ту-204. Самолет совершил первый полет в 1996 году. Максимальная взлетная масса самолета - до 110,7 тонн.
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02.08.2017
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