"Туполев" построит три самолета Ту-214 по заказу ОАК за 13 млрд рублей



Второй построенный самолет комплексной разведки Ту-214Р (регистрационный номер RF-64514, заводской номер 42305014, серийный номер 514). Казань, 31.10.2015

Источник: Дмитрий Ромашко / russianplanes.net Второй построенный самолет комплексной разведки Ту-214Р (регистрационный номер RF-64514, заводской номер 42305014, серийный номер 514). Казань, 31.10.2015Источник: Дмитрий Ромашко / russianplanes.net

Объединенная авиастроительная корпорация заказала изготовление и поставку самолетов Ту-214 у "Туполева", следует из решения совета директоров ПАО "Туполев", размещенного на сервере раскрытия корпоративной информации.

Согласно документу, цена контракта - 13,6 млрд рублей. Исполнитель должен будет построить три самолета Ту-214.

Как сообщил RNS источник в авиастроительном комплексе, заказанные ОАК самолеты Ту-214, скорее всего, предназначены для Минобороны РФ. "В Минобороны России остро стоит вопрос обновления парка самолетов Ту-134, Ту-154, Ил-62М, которые используются, в частности, для перевозки руководящего состава. Скорее всего, три Ту-214 будут поставлены военному ведомству по госборонзаказу", - сказал собеседник агентства.

Ту-214 - это пассажирский магистральный узкофюзеляжный самолет с двумя двигателями, является глубокой модификацией Ту-204. Самолет совершил первый полет в 1996 году. Максимальная взлетная масса самолета - до 110,7 тонн.