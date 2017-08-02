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"Туполев" построит три самолета Ту-214 по заказу ОАК за 13 млрд рублей

03.08.2017 RNS 477 0
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Самолет Ту-214Р
Второй построенный самолет комплексной разведки Ту-214Р (регистрационный номер RF-64514, заводской номер 42305014, серийный номер 514). Казань, 31.10.2015
Источник: Дмитрий Ромашко / russianplanes.net

Объединенная авиастроительная корпорация заказала изготовление и поставку самолетов Ту-214 у "Туполева", следует из решения совета директоров ПАО "Туполев", размещенного на сервере раскрытия корпоративной информации.

Согласно документу, цена контракта - 13,6 млрд рублей. Исполнитель должен будет построить три самолета Ту-214.

Как сообщил RNS источник в авиастроительном комплексе, заказанные ОАК самолеты Ту-214, скорее всего, предназначены для Минобороны РФ. "В Минобороны России остро стоит вопрос обновления парка самолетов Ту-134, Ту-154, Ил-62М, которые используются, в частности, для перевозки руководящего состава. Скорее всего, три Ту-214 будут поставлены военному ведомству по госборонзаказу", - сказал собеседник агентства.

Ту-214 - это пассажирский магистральный узкофюзеляжный самолет с двумя двигателями, является глубокой модификацией Ту-204. Самолет совершил первый полет в 1996 году. Максимальная взлетная масса самолета - до 110,7 тонн.
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ту-134
Ту-154
Ту-204
Ту-214
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Туполев

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