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Запредельно быстрый: каким будет российский истребитель шестого поколения

03.08.2017 НТК Звезда 935 1
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ПАК ФА
Пятый летный опытный образец ПАК ФА самолет Т-50-5Р (бортовой номер "055"). Снимок, предположительно, сделан во время вылета из Комсомольска-на-Амуре в Новосибирск, ноябрь 2015 года
Источник: Макс Скрябин / russianplanes.net

Обсуждать создание истребителей шестого поколения стали практически сразу, как были обозначены основные конкуренты по пятому поколению истребительной авиации. Однако, несмотря на схожесть выполняемых задач, с появлением шестого поколения истребителей вырастут не только скорости и дальности боевой работы - изменится сам характер воздушного боя.


Принято считать, что на современном историческом этапе ключевые изменения в авиационной технике начинаются с истребителей четвертого поколения. Качественный скачок в проектировании истребительной авиации в этом случае был обусловлен не совсем обычным подходом к применению материалов. И хотя композиты на истребителях четвертого поколения «с ходу» применять не стали, в дальнейшем именно облегченные материалы (ПКМ) позволили выйти на качественно иные летные характеристики.


Однако над снижением массы и повышением прочности деталей работали так же активно, как и над внедрением перспективных материалов. Например, при производстве истребителей четвертого поколения Су-27 активно применялась сварка титановых деталей в аргоновой среде, высокотемпературная формовка и многие другие производственно-технологические нововведения, опробованные в создании силового шпангоута и панелей центроплана.


Появилась и электродистанционная система управления, благодаря которой стали возможны немыслимые ранее маневры с огромными перегрузками. Огромный потенциал для модернизации позволяет отечественным истребителям поколений 4, 4+ и 4++ оставаться в строю и выполнять сложнейшие боевые задачи, будь то перехват воздушных целей или поражение наземных - именно с четвертого поколения понятие «многоцелевой истребитель» начинает раскрываться в полной мере.


После пятого


Появление истребителей пятого поколения «подняло планку» для боевой авиации в целом. Увеличение скоростей и дальности полета, вооружение, укрытое во внутренних отсеках для обеспечения малозаметности, сулили огромные преимущества в бою. Другие изменения - внедрение «умных» систем управления, обнаружения и наведения также были подняты на качественно новый уровень и существенно упростили боевую работу для летчика.


Системы контроля и вооружение истребителей пятого поколения, включая лидеров этого направления - российский Т-50 и американский F-22, подчинены единой цели - выполнению боевой задачи с минимальным риском для техники и человека.


Специальное покрытие, снижающее радиолокационную заметность, РЛС с расширенным функционалом, дальностью и повышенным быстродействием призваны оперативно сформировать данные о цели и позволить человеку применить авиационное вооружение.


Замещая человека


Фантастические рассказы, написанные десятки лет назад, уже сформировали определенный облик авиации будущего. Писатели-фантасты многие годы назад предположили, что в войнах будущего человек сможет лишь наблюдать за ходом сражений, в то время как основную работу по части уничтожения противника возьмут на себя компьютеры.


Главным аспектом НИР по истребителю шестого поколения является так называемый «комибинированный» подход к созданию машин - разработка и производство пилотируемой и беспилотной версий, отличных друг от друга не только по БРЭО, но и по составу вооружения. Причем беспилотникам в этом отношении отдается явное предпочтение - «электронные мозги» во время критических нагрузок и скоростей не «грохнутся» в обморок, а значит, эффективность такого подхода в целом может оказаться значительно выше, чем в случае с пилотируемым самолетом. Эксперты поясняют, что значительно изменятся и скоростные характеристики полета таких «изделий» - истребитель шестого поколения будет летать на скоростях, близких к 5М, против текущих 2000 километров в час.


Полет пары истребителей Т-50
Источник: Сухой

«Есть мнение, что такой комплекс будет только опционально пилотируемым - типовые задачи будут выполняться в беспилотном режиме, специфические - в пилотируемом», - рассказал в интервью телеканалу «Звезда» военный эксперт Виктор Мураховский.


Использование беспилотных аппаратов в качестве основы для истребительной авиации может в буквальном смысле слова переписать существующие подходы к проведению воздушного боя.


Как отмечают эксперты, БВБ - ближний воздушный бой - после появления истребителей шестого поколения будет проводиться на еще более высоких скоростях и запредельных углах атаки, а из состава вооружения истребителей шестого поколения, ввиду новых возможностей, за ненадобностью может быть исключена авиационная пушка.


Умный борт


Разработка истребителей шестого поколения предполагает, помимо прочего, не только огромную работу по вооружению и бортовым комплексам обороны (включая средства РЭБ), но и внедрение новых аппаратных и программных решений. Учитывая сроки реализации программы и объем входящих/исходящих данных, БЦВМ истребителя шестого поколения должна будет обрабатывать в тысячу раз больше информации, чем аналогичные комплексы на истребителях четвертого и пятого поколения вместе взятые.


«Что касается аппаратной стороны вопроса, то на рубеже 2030-2035 годов решать такие задачи, вероятно, смогут сверхпроизводительные квантовые компьютеры, которые, безусловно, разрабатываются и с прицелом на военное применение», - пояснил в интервью телеканалу «Звезда» профессор математики, кандидат математических наук Андрей Гордеев.


Однако стоит учитывать, что военная техника «потребляет» в значительной степени меньше вычислительной мощности, чем научные и коммерческие проекты. Это означает, что первые прототипы истребителей шестого поколения могут появиться с БЦВМ, основанными на существующих аппаратных решениях. Главным в таких вопросах, как поясняют эксперты, останется отработка хорошего программного обеспечения и защищенные каналы связи.


Другим важным отличием и характерным признаком истребителей шестого поколения станут относительная автономность и независимость летательных аппаратов.


«Возможность беспилотного применения как раз и является одним из отличий авиации шестого поколения. Управление в этом случае должно осуществляться автономно - не дистанционно, как сейчас у большинства БПЛА, а с применением искусственного интеллекта», - пояснил в интервью телеканалу «Звезда» военный эксперт Василий Кашин.


Звездные войны в атмосфере


Другими важными решениями, облегчающими боевую работу авиации шестого поколения, могут стать принципиально иные комплексы обнаружения и бортовое вооружение истребителя. В ходе авиакосмического салона МАКС-2017 советник первого заместителя гендиректора АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев рассказал телеканалу «Звезда» о работах над изделиями на основе радиофотоники, которые будут применяться в том числе и на истребителе шестого поколения.


По словам Михеева, по заказу Фонда перспективных исследований при правительстве Российской Федерации КРЭТ создает так называемую РОФАР - радиооптическую фотонную антенную решетку.


«Радиооптическая антенная решетка позволит реализовать новые возможности радиолокации. Это сверхширокополосность, серьезная устойчивость к различного вида помехам и достаточно высокая мощность», – рассказал Михеев.


Комплекс, который называют «глазами» истребителя шестого поколения, по словам Михеева, отправится на испытания уже через полгода, однако уже сейчас можно говорить о качественно ином уровне реализации БРЭО, который российским специалистам дает радиофотоника.


Истребитель Т-50
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Окончательный облик истребителя шестого поколения еще не сформирован, однако уже сейчас можно предположить, что перспективный самолет в значительной степени будет отличаться от всего, что человек когда-либо создавал ранее. По сути, разработчикам предстоит заново изобрести самолет, ведь даже простое увеличение скоростных режимов повлечет за собой колоссальные изменения в конструкции планера, материалах, из которых планер будет изготовлен, и далее по цепочке.


В истории с истребителями шестого поколения человеку отводится роль командира, управляющего группой летательных аппаратов, обозначающего зоны ответственности, но не рискующего собственной жизнью. Именно к этому, по словам экспертов, боевая авиация шла на протяжении десятилетий развития.


Дмитрий Юров
31.07.2017
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принадлежат НТК Звезда
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
forumow
3298
№1
03.08.2017 10:08
Цитата
беспилотникам в этом отношении отдается явное предпочтение - «электронные мозги» во время критических нагрузок и скоростей не «грохнутся» в обморок, а значит, эффективность такого подхода в целом может оказаться значительно выше, чем в случае с пилотируемым самолетом. Эксперты поясняют, что значительно изменятся и скоростные характеристики полета таких «изделий» - истребитель шестого поколения будет летать на скоростях, близких к 5М, против текущих 2000 километров в час.
Для пилота критической является не скорость сама по себе, а величина развиваемых ускорений при маневрах.
Цитата
Как отмечают эксперты, БВБ - ближний воздушный бой - после появления истребителей шестого поколения будет проводиться на еще более высоких скоростях и запредельных углах атаки
БВБ на гиперзвуке? Кто-то обсмотрелся "звёздных войн"!
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