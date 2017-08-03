Россия рассекретила новый сверхзащищенный танк
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Танк Т-72Б3
Источник: Вестник Мордовии
На "Танковом биатлоне-2017" в Алабино зрители могли увидеть новейшую модификацию Т-72Б3
Как отмечает "Вестник Мордовии" это техника образца 2016 года с дополнительной защитой. Благодаря модульной защите и противокумулятивным экранам, появившимся на бортах и корме танка, Т-72Б3 называют сверзащищенным.
При этом двигатель мощностью в 1130 лошадиных сил, заменивший на этой версии 840-сильный, улучшил подвижность танка, даже несмотря на увеличившийся вес. Т-72Б3 может развивать скорость 70 километров в час.
Кроме того, у танка появилась новая 125-миллиметровая пушка, отличающаяся повышенной живучестью ствола, и прицел "Сосна-У", с помощью которого можно уничтожить цель на расстоянии до пяти километров. Также на Т-72Б3 установлена новая радиостанция.
Эта бронетехника уже поступает на вооружение российской армии.
Руслан Мельников
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30.07.2017
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штурм
2855
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№1
03.08.2017 10:53
Предыдущие модернизированные версии Т-72 не хотят довести до "сверхзащищённого" уровня?
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