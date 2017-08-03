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Россия рассекретила новый сверхзащищенный танк

03.08.2017 Российская газета 854 2
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Т-72Б3
Танк Т-72Б3
Источник: Вестник Мордовии

На "Танковом биатлоне-2017" в Алабино зрители могли увидеть новейшую модификацию Т-72Б3

Как отмечает "Вестник Мордовии" это техника образца 2016 года с дополнительной защитой. Благодаря модульной защите и противокумулятивным экранам, появившимся на бортах и корме танка, Т-72Б3 называют сверзащищенным.

При этом двигатель мощностью в 1130 лошадиных сил, заменивший на этой версии 840-сильный, улучшил подвижность танка, даже несмотря на увеличившийся вес. Т-72Б3 может развивать скорость 70 километров в час.

Кроме того, у танка появилась новая 125-миллиметровая пушка, отличающаяся повышенной живучестью ствола, и прицел "Сосна-У", с помощью которого можно уничтожить цель на расстоянии до пяти километров. Также на Т-72Б3 установлена новая радиостанция.

Эта бронетехника уже поступает на вооружение российской армии.


Руслан Мельников
30.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Проекты
Танковый биатлон

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
штурм
2855
№1
03.08.2017 10:53
Предыдущие модернизированные  версии  Т-72 не хотят довести до "сверхзащищённого" уровня?
0
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RU
4KOt
215
№2
03.08.2017 13:24
все это вопрос потребности/стоимость
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