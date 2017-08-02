День ВДВ России впервые отметили на территории Китая
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Встреча представителей китайских и российских ВДВ. Май 2013г.
Источник: informpskov.ru
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России впервые провели торжественное мероприятие в честь 87-летия создания ВДВ на территории воинской части Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Гуаншуе, сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
Торжественное мероприятие проведено в рамках международного конкурса "Десантный взвод-2017", который проходит на территории КНР.
"В городе Гуаншуй (Китай) военнослужащие ВДВ России в честь 87-й годовщины создания самых боеспособных войск России провели торжественное мероприятие на территории одной из воинских частей ВДВ НОАК. Празднование Дня ВДВ России в КНР российскими военнослужащими проводится впервые", - сказано в сообщении.
В нем также отмечено, что российских военных поздравил главный судья конкурса "Десантный взвод-2017" заместитель командующего корпуса ВДВ ВВС НОАК генерал-майор Дзинь Тао, который назвал День ВДВ России общим праздником всех десантников, прибывших на конкурс. Российских десантников также поздравили военнослужащие армий Венесуэлы, Ирана, Казахстана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана и ЮАР.
Представители ВДВ ВВС НОАК в День ВДВ России организовали для российских десантников экскурсию по особо значимым местам Китая.
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02.08.2017
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