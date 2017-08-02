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Делегация Великобритании прибыла с рабочим визитом на Северный флот

03.08.2017 ТАСС 157 0
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Флаги России и Великобритании
Флаги России и Великобритании
Источник: eer.ru

В рамках визита представители британской делегации возложат цветы к могилам соотечественников на воинских мемориальных кладбищах Первой и Второй мировых войн в Мурманске

ТАСС, 2 августа. Делегация Великобритании во главе с заместителем военного атташе по вопросам обороны - военно-морским атташе при посольстве Великобритании в РФ, капитаном 1-го ранга Кристофером Джоном Коннолли прибыла с рабочим визитом на Северный флот. Об этом во вторник сообщил представитель флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

"За время пребывания в Заполярье британцы планируют посетить могилы английских, канадских и советских летчиков, погибших на Кольском Севере в годы Второй мировой войны", - сказал Серга.

По его словам, в Североморском доме офицеров прошла неофициальная встреча заместителя командующего Северным флотом по работе с личным составом, контр-адмирала Анатолия Минакова с представителями британской делегации. Во время нее Минаков отметил, что "Северный флот и Минобороны России особое внимание уделяют военно-исторической работе, направленной на сохранение памяти о героическом подвиге воинов, спасших мир от фашизма".

Представитель Северного флота также подчеркнул, "что памятные мероприятия с участием делегаций от стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, стали доброй традицией, которая поддерживается в течение многих лет и способствует лучшему взаимопониманию стран и народов, объединенных общей историей".

Затем на мемориальном кладбище главной базы Северного флота города Североморска состоялась церемония возложения венков и цветов к могилам английских и канадских летчиков, погибших на Кольском Севере в годы Второй мировой войны, и защитников советского Заполярья. На церемонии также присутствовали военные из Североморского гарнизона, воспитанники Североморского клуба юных моряков и члены Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Представители делегации Великобритании за время пребывания на Северном флоте возложат венки и цветы к могилам соотечественников на воинских мемориальных кладбищах Первой и Второй мировых войн в городе-герое Мурманск, а также отдадут дань памяти павшим у мемориалов "Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" и рубки атомной подводной лодки "Курск".
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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