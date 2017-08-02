УВЗ возвращается на рынок тракторов в Индии
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Уралвагонзавод
Источник: finobzor.ru
ЦАМТО, 2 августа. Уралвагонзавод нашел нового дилера для сбыта продукции Челябинского тракторного завода. Реализацией тракторной техники УВЗ в Индии займется компания SRB Group. Уралвагонзавод намерен осуществить первые поставки тракторов в Индию в 2017 году и в ближайшее время занять 5% индийского рынка.
В рамках международной выставки горно-шахтного, добывающего и металлургического оборудования IMME в Калькутте началось продвижение продукции Челябинского тракторного завода (ЧТЗ, входит в "Уралвагонзавод") на индийском рынке. В качестве дилера ЧТЗ в Индии выступает компания SRB.
"Ранее в Индию поставлялись большие партии тракторов ЧТЗ. В 2010 году ЧТЗ отгрузил в Индию 40 ед. техники. С помощью компании SRB Group мы намерены вернуть бренд предприятия на индийский рынок. Мы планируем в 2017 году осуществить первую поставку челябинских машин и реализовать их в Индии. Рассчитываем после возобновления поставок техники ЧТЗ занять 5% индийского рынка", – отметил исполняющий обязанности генерального директора "ЧТЗ-Уралтрак" Вячеслав Юматов.
"SRB International Private Limited предоставляет свои возможности для демонстрации и продвижения продукции российских компаний, таких как "Челябинский тракторный завод-Уралтрак", АО "Уралмаш" и других, – заявил представитель компании SRB Group, менеджер отдела горнодобывающего оборудования Атул Шакти. – Наша цель – совместно с партнерами из России выполнять свои обязательства по обеспечению комплексных горнодобывающих решений для индийской промышленности. Компания SRB Group всегда верит в достижение наилучших результатов, выступая в качестве посредника между Россией и Индией в плане расширения двусторонней торговли между странами. И всегда остается готовой к новым возможностям и задачам".
ООО "ЧТЗ-Уралтрак" – промышленное объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков), запасных частей и прочей высокотехнологичной машиностроительной продукции. Входит в состав АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", в периметре которой более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".
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02.08.2017
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