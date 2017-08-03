Зенитно-ракетные подразделения общевойсковой армии ЮВО получили новые ЗРК "Бук-М3"
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Самоходная огневая установка (СОУ) ЗРК 9К317М "Бук-М3" на испытаниях на полигоне Капустин Яр (История отечественной радиолокации. М., Столичная энцеклопедия, 2014 г.).
Источник: militaryrussia.ru
ЦАМТО, 2 августа. Военнослужащие зенитно-ракетного соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, завершили обучение в учебном центре войск противовоздушной обороны Сухопутных войск в Краснодарском крае и приняли на вооружение соединения ЗРК "Бук-М3".
После приемки зенитно-ракетные подразделения приступили к совершению марша комбинированным способом (своим ходом и железнодорожным транспортом) на полигон Капустин Яр Астраханской области.
На полигоне подразделениям соединения предстоит произвести первые стыковочные стрельбы новейших ЗРК "Бук-М3". Также в полевых условиях личный состав выполнит сдачу нормативов по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитных ракетных комплексов, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности.
После завершения боевых стрельб подразделения ПВО соединения прибудут в пункты постоянной дислокации уже с новой боевой техникой.
Всего к обучению было привлечено около 350 военнослужащих, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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02.08.2017
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