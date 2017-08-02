Минобороны Израиля продемонстрировало модернизированный БТР "Намер" с 30-мм пушкой



Версия тяжёлого БТР «Намер» с башней (используется слово «Црихон», т.е. «башенка» – уменьшительное от «Цариах» – «башня») и пушкой калибра 30 мм.

Источник: www.waronline.org Версия тяжёлого БТР «Намер» с башней (используется слово «Црихон», т.е. «башенка» – уменьшительное от «Цариах» – «башня») и пушкой калибра 30 мм.Источник: www.waronline.org

ЦАМТО, 2 августа. Министерство обороны Израиля продемонстрировало опытный образец модернизированной версии тяжелого бронетранспортера "Намер" (Namer), оснащенного башней, вооруженной 30-мм пушкой.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на опубликованное 31 июля МО Израиля заявление, опытный образец был создан специалистами Управления по разработке ОБТ "Меркава" (МАНТАК) при Министерстве обороны в сотрудничестве с представителями Сухопутных войск. Испытания опытного образца начнутся в ближайшие дни.

По информации руководителя управления производства бронетехники МО Израиля бригадного генерала Баруха Матзлиаха (Baruch Matzliach), башня является необитаемой и вынесена за пределы корпуса бронемашины, то есть ее установка не повлияла на возможности БТР по перевозке десанта. В перспективе она будет интегрирована с активной системой защиты "Трофи", которая уже устанавливается на БТР "Намер".

МО Израиля на днях опубликовало видеоролик, на котором башня оснащена РЛС системы "Трофи", которые размещены с обеих сторон от пушки, и ПУ дымовых гранат. Башня также оборудована двумя комплектами электронно-оптических датчиков: один установлен слева и сопряжен с пушкой, а второй – в верхней части и, вероятно, может вращаться независимо от башни. В качестве вооружения, предположительно, использована 30-мм Mk44 "Бушмастер" компании Orbital ATK.

Как заявлено, предлагаемая модернизация расширит возможности бронемашины при проведении операций в населенных пунктах. Установка 30-мм пушки обеспечит увеличение огневой мощи пехотных подразделений и снизит зависимости от других родов войск (в настоящее время "Намер" вооружены дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ) "Самсон-Мини" с 12,7-мм пулеметом).

Проект модернизации находится на ранней стадии разработки и пока не ясно, сколько бронемашин будут оснащены новой башней. Кроме того, создается версия башни для оснащения нового бронетранспортера "Эйтан" (Eitan) с колесной формулой 8x8, который находится на завершающем этапе разработки.

Оснащение БТР "Намер" и "Эйтан" 30-мм пушкой может свидетельствовать об изменении концепции их боевого применения для повышения огневой мощи механизированных частей.

Обновленная машина будет более эффективна в условиях, характерных для Израиля, когда противник быстро появляется и исчезает, что требует оперативной ответной реакции. Комбинация тяжелого вооружения и АСЗ "Трофи" позволит применять БТР в зонах активных боевых действий, включая Сектор Газа или южный Ливан, где вооруженные формирования оснащены различными типами противотанкового вооружения.