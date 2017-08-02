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На Армейских играх отметили умение военных РФ проникать на объекты НАТО

03.08.2017 ТАСС 367 0
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Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

По словам главного судьи конкурса разведчиков Владимира Марусина, российская команда идеально справилась с препятствием "стандартный забор НАТО"

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Российская команда идеально прошла препятствие под названием "стандартный забор НАТО", имитирующее типовое ограждение на военных объектах альянса, на "Тропе разведчика" в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщил журналистам главный судья конкурса разведчиков Владимир Марусин.

"Мне очень понравилась работа команды, они выступили намного лучше, чем на всеармейских соревнованиях. Особенно когда преодолевали стандартный забор НАТО и "снимали" часовых", - сказал Марусин.

Он отметил, что российская команда прошла "Тропу разведчика" за 38 минут 47 секунд, выступавшая перед ней команда Армении - за 1 час 10 минут. В среднем на прохождение полосы препятствий уходит около часа.

"Тропа разведчика" включает в себя 22 препятствия, в том числе дощатый и каменный заборы, ров с водой, стандартный забор НАТО. "Стандартный забор НАТО" - это двухрядное проволочное ограждение. Такое название оно получило в связи с тем, что подобными ограждениями, как правило, прикрываются военные базы и важнейшие военные стационарные объекты НАТО.

На полосе препятствий установлены заряды, имитирующие минные заграждения, участникам команд необходимо проходить "Тропу разведчика", не задев их. Кроме того, в ходе состязаний разведчики бросают гранаты в окна, уничтожают часовых условного противника броском ножа и отражают внезапные атаки. Каждый разведчик при этом действует в полной боевой выкладке и несет за спиной 18 кг различного снаряжения.

В соревнованиях "Отличники войсковой разведки" принимают участие военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Армения
Белоруссия
Зимбабве
Казахстан
Китай
Россия
Узбекистан
Проекты
NATO
АРМИ-20XX

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