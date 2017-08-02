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Минобороны назвало слухами сообщение о 40 погибших военных в Сирии

03.08.2017 ТАСС 136 0
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Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков
Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков назвал подобную информацию лживой "от начала до конца"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минобороны России опровергло информацию о тайных захоронениях российских военнослужащих, якобы погибших в Сирии. Об этом в среду заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным Силам и тем более к операции в Сирии, - лживы от начала до конца", - заявили в Минобороны.

Так в военном ведомстве прокомментировали очередную публикацию британского информационного агентства Reuters о якобы значительных потерях российских военнослужащих в Сирии. По мнению Конашенкова, это агентство уже не в первый раз пытается дискредитировать операцию России по уничтожению террористов запрещенной в РФ организации "Исламское государство" и возвращению мира в Сирию. "Трудно забыть истерию Reuters о якобы "массовых жертвах" от "российских бомбардировок" Алеппо в начале 2017 года, когда ни один российский самолет даже не приближался к городу. Как и последовавшую "глухоту" агентства к свидетельствам зверств боевиков в Алеппо или нынешнюю "слепоту" к массовым жертвам мирного населения Ракки и Мосула от бомбардировок возглавляемой США "коалиции", - отметил российский генерал.

Новая информация, отмечают в Минобороны, продолжает эту линию. "Снова в качестве источников какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы "запуганными" анонимными "родственниками и знакомыми", - сказал Конашенков, отметив при этом, что в самой публикации военнослужащие ВС РФ лишь упоминаются, а речь идет о неких "добровольцах".

"Минобороны России известно, кто является заказчиком этой публикации Reuters и "помогал" ее готовить", - заявил Конашенков.

"В отличие от британских военных, незаконно находящихся в Сирии якобы для борьбы с терроризмом, российские военнослужащие рискуют жизнями, порой смертельно, доставляя гуманитарную помощь сирийцам или примиряя враждующие стороны", - подчеркнул он.
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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