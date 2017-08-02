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На МВТФ "Армия-2017" обсудят вопросы информационно-аналитического обеспечения опережающего научно-технического задела

03.08.2017 ЦАМТО 395 0
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Брифинг Армия-2017
Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
Источник: http://patriot-expo.ru/

ЦАМТО, 2 августа. В рамках МВТФ "Армия-2017" 25 августа на конференции будут обсуждены перспективы развития системы информационной, экспертной и аналитической поддержки управленческих решений в сфере создания опережающего научно-технического задела для перспективных образцов ВВСТ.

Конференция "Информационно-аналитическое обеспечение инновационного развития системы вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации" организована Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Участники конференции рассмотрят широкий спектр предложений по эффективному использованию передовых информационных технологий, а также потенциала государственных и негосударственных аналитических организаций, специалистов-аналитиков и экспертного сообщества в целях качественного и своевременного информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности, направленной на укрепление военной безопасности государства.

Для всестороннего обсуждения вопросов, выносимых на конференцию, приглашены представители Аналитического центра при правительстве Российской Федерации, Фонда перспективных исследований, ряда ведущих институтов Российской академии наук, Российской академии ракетно-артиллерийских наук, Межведомственного аналитического центра, Фонда развития интернет-инициатив, а также разработчики систем поддержки принятия решений в сфере научно-технической и инновационной деятельности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
02.08.2017
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