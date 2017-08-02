На АрМИ артиллеристы из Зимбабве без промаха стреляли по чужим мишеням



Участник АрМИ-2017. Архивное фото

Источник: © Фото : Минобороны России Участник АрМИ-2017. Архивное фотоИсточник: © Фото : Минобороны России

ПОЛИГОН ГВАРДЕЙСКИЙ (Казахстан), 2 авг - РИА Новости. Военные Зимбабве в рамках индивидуальной гонки и ночного спринта на конкурсе "Мастера артиллерийского огня" Армейских международных игр поразили все мишени, но не свои, сообщил в среду главный судья состязаний артиллеристов генерал-майор Лут Альчекенов.

"Казахстанский минометный расчет захватил лидерство по итогам индивидуальной гонки и ночного спринта в конкурсе "Мастера артиллерийского огня". На втором месте - представители из Белоруссии, замыкают тройку киргизские военнослужащие", - сказал он.

Генерал отметил, что "единственным расчетом, которому удалось показать 100-процентный результат при стрельбе из минометов, оказался коллектив из Зимбабве, с оговоркой, что поразил он не свои, а чужие мишени".

По словам судьи, стрельба из минометов оказалась для команд наиболее трудным элементом из-за коварности розы ветров в предгорье Заилийского Алатау.

"Мина после выстрела поднимается на высоту свыше 1,2 тыс. метров, в процессе свободного падения ее полет корректируется из-за ветра, который меняет направление и скорость на разных высотах", - уточнил генерал.

Конкурс "Мастера артиллерийского огня" проводится на полигоне 40-й военной базы ВС Казахстана в предгорьях Заилийского Алатау. Он продлится до 9 августа. По данным пресс-службы российского Центрального военного округа, в состязании принимают участие восемь стран - Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Казахстан, Кыргызстан, России и Таджикистан.