На АрМИ артиллеристы из Зимбабве без промаха стреляли по чужим мишеням
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Участник АрМИ-2017. Архивное фото
Источник: © Фото : Минобороны России
ПОЛИГОН ГВАРДЕЙСКИЙ (Казахстан), 2 авг - РИА Новости. Военные Зимбабве в рамках индивидуальной гонки и ночного спринта на конкурсе "Мастера артиллерийского огня" Армейских международных игр поразили все мишени, но не свои, сообщил в среду главный судья состязаний артиллеристов генерал-майор Лут Альчекенов.
"Казахстанский минометный расчет захватил лидерство по итогам индивидуальной гонки и ночного спринта в конкурсе "Мастера артиллерийского огня". На втором месте - представители из Белоруссии, замыкают тройку киргизские военнослужащие", - сказал он.
Генерал отметил, что "единственным расчетом, которому удалось показать 100-процентный результат при стрельбе из минометов, оказался коллектив из Зимбабве, с оговоркой, что поразил он не свои, а чужие мишени".
По словам судьи, стрельба из минометов оказалась для команд наиболее трудным элементом из-за коварности розы ветров в предгорье Заилийского Алатау.
"Мина после выстрела поднимается на высоту свыше 1,2 тыс. метров, в процессе свободного падения ее полет корректируется из-за ветра, который меняет направление и скорость на разных высотах", - уточнил генерал.
Конкурс "Мастера артиллерийского огня" проводится на полигоне 40-й военной базы ВС Казахстана в предгорьях Заилийского Алатау. Он продлится до 9 августа. По данным пресс-службы российского Центрального военного округа, в состязании принимают участие восемь стран - Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Казахстан, Кыргызстан, России и Таджикистан.
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02.08.2017
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