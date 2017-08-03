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Су-57 — пустая трата времени? (The National Interest, США)

03.08.2017 ИноСМИ 1557 2
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Испытания нового боевого самолета пятого поколения Т-50
Испытания нового боевого самолета пятого поколения Т-50
Источник: © РИА Новости, Алексей Дружинин

Российский истребитель-невидимка пятого поколения Сухой Т-50 ПАК ФА получил теперь обозначение Су-57, поскольку близится процесс начала его производства.

Первоначально Москва закупит всего 12 истребителей Су-57, которые, как ожидается, будут поставлены в 2019 году. На самом деле, российские военно-воздушные войска вряд ли приобретут в общей сложности более 60 истребителей Су-57 первоначальной версии.

"В 2019 году мы должны начать поставку первой партии истребителей (Т-50)", - сказал в интервью агентству ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Одна из причин отсутствия большого энтузиазма у русских по поводу закупки первичной версии Су-57 заключается в том, что этот истребитель с технологией "стелс" в настоящее время оснащен двумя временными двухконтурными турбореактивными двигателями с форсажной камерой АЛ-41Ф1 НПО "Сатурн", мощность каждого из которых (на форсаже) составляет 15000 кгс. Это те же самые двигатели, которыми оснащаются уже существующие истребители Су-35С (Flanker-E), и на них уже установлены многие из тех систем, которые будут использоваться на Су-57.

И, действительно, за исключением малозаметности новый Су-35 Flanker обладает многими из тех возможностей, что и новый истребитель пятого поколения. Таким образом, русские не хотят тратить деньги на самолет, который, по их мнению, предлагает лишь незначительное увеличение показателей.

"По мнению военных пилотов, истребитель Су-35 поколения 4+ демонстрирует очень хорошие характеристики", - отметил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в беседе с российскими журналистами.

Русские намерены закупить больше истребителей Су-57 второй, улучшенной версии, у которых будет более совершенный двигатель и другие улучшенные характеристики. Русские продолжают разрабатывать на НПО "Сатурн" двигатели следующего поколения для истребителя Т-50 - речь идет о двигателе "Тип 30". Пока мало что известно о двигателях, обозначаемых как "Тип 30", однако эта новая силовая установка, как ожидается, будет обладать бесфорсажной тягой в 11000 кгс и форсажной тягой в 18 000 кгс.

Как ожидается, первый полет истребителя ПАК ФА с новыми двигателями будет произведен в четвертом квартале 2017 года, а к использованию они будут готовы в 2025 году. Российские военно-воздушные силы могут закупить до 160 истребителей следующей версии Су-57.

Тем временем русские рассматривают возможность разработки нового легкого истребителя пятого поколения, который будет создан в рамках государственной программы вооружений до 2025 года. РСК "МиГ", судя по всему, работает над проектом по этой программе, но, как это всегда бывает с подобного рода разработками, появившиеся сообщения должны восприниматься со значительной долей скепсиса. Российская оборонная и аэрокосмическая промышленность - как и ее американские аналоги - любят рекламировать новые концептуальные разработки в надежде на то, что правительство закупит их продукцию. Новый легкий истребитель может оказаться просто частью подобного рода усилий.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)
02.08.2017
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Страны
Россия
США
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-35
Су-35С
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
ОАК
Сатурн НПО
Сухой ПАО
Персоны
Борисов Юрий
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
ID: 1949
1676
№1
03.08.2017 10:20
Наверное вопрос не только в двигателе - самолёт сложнее в обслуживании.
0
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RU
штурм
2855
№2
03.08.2017 11:14
Цитата, q
Как ожидается, первый полет истребителя ПАК ФА с новыми двигателями будет произведен в четвертом квартале 2017 года, а к использованию они будут готовы в 2025 году.

Интересно откуда такие новости по 25-й год?
+1
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