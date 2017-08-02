В КВЦ "Патриот" прибыла партия техники для экспозиции на форуме "Армия-2017"
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Конгрессно-выставочный центр подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот»
Источник: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
ЦАМТО, 2 августа. В конгрессно-выставочный центр "Патриот" 2 августа прибыла партия техники, которая будет демонстрироваться на открытой выставочной площадке на Международном форуме "Армия-2017".
В частности, это ОБТ Т-72, боевая разведывательная машина десанта (БРДМ), боевая машина пехоты (БМП), 152-мм самоходная гаубица "Мста-С", 203-мм самоходная гаубица "Пион", реактивная система залпового огня "Град".
В целом на текущий момент на территории КВЦ "Патриот" уже размещены 14 образцов средних и 2 – легких плавающих танков, 5 единиц вертолетной и авиационной техники, 5 пушек и более 20 единиц самоходных орудий и минометов, в том числе "Тюльпан", "Гиацинт", "Мста-С", "Акация", "Нона", пусковые системы залпового огня "Смерч" и "Град", противотанковые ракетные комплексы, 3 образца бронированной специальной техники.
Планируется, что к началу работы форума "Армия-2017" выставочная экспозиция КВЦ "Патриот" пополнится 50-ю образцами военной техники, в числе которых новейшая арктическая техника: снегоход А-1, мотовездеход АМ-1, транспортер ДТ-10ПМ, транспортер-тягач ДТ-3ПМ и другие технические новшества, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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02.08.2017
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