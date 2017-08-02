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Впервые на Северном флоте спасательный глубоководный аппарат погрузился на глубину 1000 метров

03.08.2017 ЦАМТО 167 0
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Аппарат «Приз»
Автономный спасательный глубоководный аппарат с титановым корпусом проекта 1855 «Приз»
Источник: warfiles.ru

ЦАМТО, 2 августа. Экипаж глубоководного спасательного аппарата Северного флота АС-34 во взаимодействии с личным составом спасательного судна-носителя "Георгий Титов" завершил цикл тренировочных глубоководных погружений.

Отработка спасателей-глубоководников проходила в глубоководных районах Норвежского моря. Программой тренировки предусматривалось выполнение обязательного комплекса упражнений по надводному и подводному маневрированию, подводному ориентированию, поиску и допоиску условно затонувшего объекта на глубинах, близких к максимальным.

При этом впервые на Северном флоте спасательный глубоководный аппарат погрузился на глубину 1000 м.

Личный состав спасательного аппарата АС-34 Северного флота на постоянной основе отрабатывает практические занятия по оказанию помощи терпящим бедствие подводным лодкам. Регулярно проходят флотские учения по оказанию помощи экипажам условно аварийных подводных лодок, лежащих на грунте.

В летнем периоде обучения 2017 года специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота отработают элементы спасения экипажа подводной лодки, условно терпящей бедствие. Они осуществят поиск подводной лодки с помощью новейшей гидролокационной аппаратуры отечественного производства, определят ее местоположение, обследуют корпус с использованием необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов. Также планируется отработка посадки аварийно-спасательного глубоководного аппарата на комингс-площадку подводной лодки и эвакуация экипажа.

Глубоководный спасательный аппарат Северного флота АС-34 прошел полную модернизацию в период 2014-2016 гг., сообщает пресс-служба Северного флота.
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Норвегия
Проекты
1855 Приз
СФ

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