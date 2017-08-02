Впервые на Северном флоте спасательный глубоководный аппарат погрузился на глубину 1000 метров
|
|
Автономный спасательный глубоководный аппарат с титановым корпусом проекта 1855 «Приз»
Источник: warfiles.ru
ЦАМТО, 2 августа. Экипаж глубоководного спасательного аппарата Северного флота АС-34 во взаимодействии с личным составом спасательного судна-носителя "Георгий Титов" завершил цикл тренировочных глубоководных погружений.
Отработка спасателей-глубоководников проходила в глубоководных районах Норвежского моря. Программой тренировки предусматривалось выполнение обязательного комплекса упражнений по надводному и подводному маневрированию, подводному ориентированию, поиску и допоиску условно затонувшего объекта на глубинах, близких к максимальным.
При этом впервые на Северном флоте спасательный глубоководный аппарат погрузился на глубину 1000 м.
Личный состав спасательного аппарата АС-34 Северного флота на постоянной основе отрабатывает практические занятия по оказанию помощи терпящим бедствие подводным лодкам. Регулярно проходят флотские учения по оказанию помощи экипажам условно аварийных подводных лодок, лежащих на грунте.
В летнем периоде обучения 2017 года специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота отработают элементы спасения экипажа подводной лодки, условно терпящей бедствие. Они осуществят поиск подводной лодки с помощью новейшей гидролокационной аппаратуры отечественного производства, определят ее местоположение, обследуют корпус с использованием необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов. Также планируется отработка посадки аварийно-спасательного глубоководного аппарата на комингс-площадку подводной лодки и эвакуация экипажа.
Глубоководный спасательный аппарат Северного флота АС-34 прошел полную модернизацию в период 2014-2016 гг., сообщает пресс-служба Северного флота.
|
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.08.2017 Глубоководники Севфлота отработали в Норвежском море спасение судов на глубине 1000 метров
12.07.2017 Северный флот на учениях спас экипаж аварийной субмарины с помощью подводного аппарата
12.05.2017 Экипаж спасательного подводного аппарата АС-34 СФ оказал помощь условной аварийной подводной лодке
20.04.2017 На Северном флоте состоится учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке
21.03.2017 Экипажи глубоководных спасательных аппаратов Северного флота совершили испытательные погружения в Баренцевом море
02.03.2017 В ВМФ России завершена программа модернизации всех глубоководных поисково-спасательных аппаратов «Приз»
01.03.2017 ВМФ РФ получил четыре подводных спасательных аппарата "Приз" после ремонта
01.09.2016 Суда ЧФ и КФл участвуют в поисково-спасательном обеспечении в ходе проверки