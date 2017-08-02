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ВС России лидируют после третьего дня конкурса "Эльбрусское кольцо-2017"

03.08.2017 РИА Новости 294 0
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Эльбрусское кольцо. Архивное фото
Эльбрусское кольцо. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Команда ВС России лидирует после третьего дня соревнований международного конкурса "Эльбрусское кольцо-2017", сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Сборная команда Вооруженных Сил России уменьшила свой отрыв от соперников после третьего соревновательного дня Международного конкурса "Эльбрусское кольцо-2017", который проходит в Кабардино-Балкарской Республике (п. Терскол) на базе Центра горной подготовки и выживания. На втором месте сборная военнослужащих Казахстана… после завершения трех спецзаданий, сборная ВС РФ лидирует в общем зачете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в третий соревновательный день в Приэльбрусье участники конкурса состязались в преодолении горной полосы препятствий протяженностью 450 метров на комбинированном склоне.

Как отметили в ведомстве, сборная команда ВС России показала четвертый результат. За преодоление горной полосы препятствий россияне набрали 656 баллов, первый результат показала сборная Узбекистана - 919, второй результат сборная КНР - 754, третье место заняла сборная Казахстана - 747.
02.08.2017
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