Военные врачи из России лидируют в конкурсе "Военно-медицинская эстафета"
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АрМИ-2017. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Военные врачи из России и Казахстана лидируют в конкурсе "Военно-медицинская эстафета" на Армейских международных играх, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Среди конкурсантов женского пола лидером стала военнослужащая из России, на второй и третьей позициях расположились военные медики из республики Казахстан", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, под Санкт-Петербургом прошли соревнования по преодолению полосы препятствий среди сборных женских и мужских команд военных врачей из Белоруссии, Ирана, Зимбабве, Казахстана и России в рамках международного этапа конкурса армейских игр "Военно-медицинская эстафета-2017".
Отмечается, что на первом этапе, помимо медицинских навыков, конкурсанты продемонстрируют свои физические возможности и боевые способности. На втором этапе национальные команды будут состязаться в розыске, транспортировке и оказании медпомощи в условиях "боевых действий", которые будут имитироваться на специальном учебно-тактическом поле. Помимо этого, каждой команде предстоит эвакуировать "тяжело пострадавшего" из условно подбитой боевой машин.
Заключительным состязанием финала международного конкурса "Военно-медицинская эстафета" станет конкурс вождения боевой техники в сложных условиях местности.
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02.08.2017
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