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Военные строители подготовили тропу разведчика для конкурса на АрМИ-2017

03.08.2017 РИА Новости 274 0
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Морской десант - 2017. Архивное фото
Морской десант - 2017. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России построили специальную трассу на Дальнем Востоке для проведения конкурса "Морской десант", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"В черте города Владивостока, в бухте "Горностай", специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России подготовили специальную тропу разведчика для проведения международного этапа конкурса "Морской десант", - говорится в сообщении.

Специально к международным играм АрМИ-2017 военные строители создали новый объект под названием "тропа разведчика". На площади равной шести футбольным полям организован сложный маршрут по пересеченной местности, на котором построено 19 препятствий разной степени сложности. На полигоне, окруженном лесом с южным выходом к морю, также сохранились старинные постройки, в том числе капониры, подземные склады.

В период с 31 июля по 6 августа на "Тропе разведчика" будут проведены первые два этапа конкурса "Морской десант". Для зрителей установлены две трибуны на 400 мест, для судей, организаторов игр и участников возведены административные постройки.
02.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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АРМИ-20XX

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