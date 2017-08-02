Российские самолеты выполнили учебный полет над нейтральными водами Балтики
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Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два российских истребителя МиГ-31 и военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник выполняли плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Полет группы российских самолетов осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - говорится в сообщении ведомства.
Российские военные отмечают, что в ходе совершения полета истребитель F-18 НАТО в течение около 1-й минуты приблизился и сопровождал группу российских самолетов на безопасном расстоянии, после чего изменил курс и удалился в направлении воздушного пространства прибалтийского государства.
Ранее исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт заявил, что истребители ВС Испании во вторник сопровождали российские самолеты МиГ-31 и Ан-26 недалеко от границ Эстонии и случайно оказались при этом в воздушном пространстве Финляндии.
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02.08.2017
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