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Роскосмос в этом году начнет развертывание центра приема космических снимков в Антарктиде

03.08.2017 ТАСС 204 0
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Источник: © ТАСС

Оборудование на станцию начнут завозить со следующего года

ТАСС, 2 августа. Государственная корпорация "Роскосмос" планирует приступить к развертыванию центра приема данных дистанционного зондирования Земли на российской научной станции "Прогресс" в Антарктиде в этом году, сообщил в среду ТАСС начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем Роскосмоса Валерий Заичко.

"Первый такой центр должен быть развернут на станции "Прогресс", где уже проведены рекогносцировочные работы и в этом году начнется строительство необходимого помещения", - рассказал Заичко.

Оборудование на станцию начнут завозить со следующего года. После его установки и наладки к концу года центр может быть введен в строй. В то же время Заичко не исключил, что по осложняющим морскую навигацию причинам открытие центра может состояться в 2019 году.

Работы по созданию центра в Антарктиде планируется провести в рамках Федеральной космической программы до 2025 года, которой предусмотрена модернизация Единой территориально-распределенной информационной системы (ЕТРИС) дистанционного зондирования Земли, в частности, развертывание арктических и антарктических центров приема информации.

ЕТРИС создавалась Роскосмосом в тесном взаимодействии с Росгидрометом, МЧС, Росреестром, Минприроды и РАН в рамках Федеральной космической программы 2006-2015 годов. Система состоит из 13 крупных центров, которые оптимально расположены на всей территории России - от Калининграда до Хабаровска, включая арктическую зону (Мурманск, а в перспективе - Дудинка и Анадырь). Новая система координирует их работу с отечественными космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли. Она позволит планировать съемку, получать и обрабатывать информацию с космических аппаратов комплексно и без привлечения дополнительных ресурсов.

Российская группировка спутников дистанционного зондирования Земли на сегодняшний день включает шесть аппаратов: три "Ресурса-П", "Канопус-В", "Метеор-М" №2 и "Электро-Л" №2.
02.08.2017
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принадлежат ТАСС
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