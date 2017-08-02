Ракета Vega вывела на орбиту итальянский военный спутник
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Источник: © EPA
Европейская ракета-носитель также должна вывести спутник Venµs
ТАСС, 2 августа. Европейская ракета-носитель Vega во вторник успешно вывела на орбиту спутник наблюдения Optsat-3000 в интересах минобороны Италии. Об этом сообщил глава компании Arianespace (оператор запуска) Стефан Исраэль.
"Optsat-3000 отделился от Vega. Параметры орбиты в норме", - написал он в Twitter.
Ракета стартовала во вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка). По данным Европейского космического агентства, аппарат Optsat-3000 должен будет обеспечить минобороны Италии изображениями высокого разрешения. Его масса - 368 кг, он отделился от ракеты первым, затем последовало отделение Venµs, его масса - 264 кг. Задача этого спутника - изучение окружающей среды.
Vega - европейская одноразовая ракета космического назначения. Названа в честь яркой звезды в созвездии Лиры. Предназначена в основном для малых спутников (весом 1-2 т), а также мини- (от 300 кг до 1 т) и микроспутников (до 300 кг), используемых в научных целях и для наблюдения за поверхностью Земли. Может выводить в космос как один, так и несколько аппаратов.
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02.08.2017
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