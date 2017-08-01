В Китае продемонстрированы первые танки VT4 для королевской тайской армии
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Танк VT4
Источник: defence-blog.com
Государственная телекомпания China Central Television (CCTV) выпустила видеозапись, показывающую производственную линию новых боевых танков VT4 (ранее известных также как MBT3000).
Основные боевые танки VT4 ранее были представлены на парадах и выставках, но видео и фотографии производственной линии NORINCO были опубликованы впервые.
CCTV показала новые боевые танки VT4, которые были заказаны Королевской тайской армией.
Королевская тайская армия заказала 38 основных боевых танков VT4, оснащенных дизельным двигателем с турбонаддувом, развивающим 1200 л.с., агрегатированных с автоматической коробкой передач. Производителем всех основных узлов является государственная корпорация North North Industries Corporation (Norinco). При боевой массе 52 тонны VT4 имеет удельную мощность более 23 л.с./т.
VT4 вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания. Дополнительное вооружение представляет спаренный пулемет калибра 7,62 мм и боевой модуль с дистанционным управлением с 12,7-мм пулеметом, которым управляет командир танка.
Ожидается, что первая партия из 28 танков будет поставлена Тайланду в этом году, сказал генерал Чалерчай Ситтисарт (Chalermchai Sitthisart), главнокомандующий Королевской тайской армией.
Сергей Вэй
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01.08.2017
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