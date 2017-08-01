Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Китае продемонстрированы первые танки VT4 для королевской тайской армии

02.08.2017 Army Guide 329 0
0
Понравилась новость?
 0
Танк VT4
Танк VT4
Источник: defence-blog.com

Государственная телекомпания China Central Television (CCTV) выпустила видеозапись, показывающую производственную линию новых боевых танков VT4 (ранее известных также как MBT3000).

Основные боевые танки VT4 ранее были представлены на парадах и выставках, но видео и фотографии производственной линии NORINCO были опубликованы впервые.

CCTV показала новые боевые танки VT4, которые были заказаны Королевской тайской армией.

Королевская тайская армия заказала 38 основных боевых танков VT4, оснащенных дизельным двигателем с турбонаддувом, развивающим 1200 л.с., агрегатированных с автоматической коробкой передач. Производителем всех основных узлов является государственная корпорация North North Industries Corporation (Norinco). При боевой массе 52 тонны VT4 имеет удельную мощность более 23 л.с./т.

VT4 вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания. Дополнительное вооружение представляет спаренный пулемет калибра 7,62 мм и боевой модуль с дистанционным управлением с 12,7-мм пулеметом, которым управляет командир танка.

Ожидается, что первая партия из 28 танков будет поставлена Тайланду в этом году, сказал генерал Чалерчай Ситтисарт (Chalermchai Sitthisart), главнокомандующий Королевской тайской армией.


Сергей Вэй
01.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
MBT-3000
Компании
Norinco

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 12:20
  • 77
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 02.08 12:15
  • 38
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 02.08 11:50
  • 17
"Каракурты" размажут по верфям
  • 02.08 11:46
  • 25
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 02.08 10:25
  • 10
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 02.08 10:11
  • 816
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 02.08 09:33
  • 2
"Наше высокоточное оружие будет очень востребовано"
  • 02.08 08:41
  • 89
Драйверы большой войны
  • 02.08 08:37
  • 4
США закрепляется на советских территориях
  • 02.08 08:11
  • 76
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 02.08 07:09
  • 33
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 02.08 05:50
  • 3
Рогозин: авианосец будет, если будет утвержден в новой Программе вооружения
  • 01.08 23:13
  • 7
ВДВ РФ в 2018 году сформируют три танковых батальона в двух дивизиях и одной бригаде
  • 01.08 22:44
  • 5
На аэродромах Минобороны смогут заправляться свыше 800 самолетов одновременно
  • 01.08 22:18
  • 2
Российский экипаж установил абсолютный рекорд по скорости и меткости стрельбы за все время проведения танковых биатлонов
другие обсуждаемые темы