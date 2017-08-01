На Украине приступили к ремонту вертолетов Ми-14
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Как пишет Vladimir Trendafilovski в статье "Ukranian Mi-14 overhaul problem solved" в августовском номере журнала "Air Forces Monthly", частичное решение проблемы ремонта морских вертолетов и самолетов украинской авиации было решено привлечением ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон". Этот завод специализируется на ремонте вертолетов Ми-8 и Ми-24, но теперь выполнил ремонт противолодочного вертолета Ми-14ПЛ и в настоящее время ведет работы на втором однотипном вертолете.
Морской поисково-спасательный вертолет Ми-14ПС авиации ВМС Украины (бортовой номер "34 желтый", серийный номер 75099), июнь 2015 года (с) Сергей Смоленцев / Spotters.net.ua
После присоединения Крыма к России в марте 2014 года, находящиеся на полуострове авиаремонтные предприятия не могли больше решать задачи в интересах ВМС Украины. Одним из них был единственный завод, где осуществлялся ремонт вертолетов Ка-27 и Ми-14 (Севастопольский авиаремонтный завод - bmpd).
Это вскоре создало проблемы для 10-й морской авиационной бригады (10-я мабр) - единственной оставшейся в составе ВМС Украины авиационной части. На вооружении бригады состоят вертолеты Ка-27 и Ми-14. Из-за напряженных отношений между Россией и Украиной, материальная часть 10-й бригады активно эксплуатировалась, что вскоре привело к снижению исправности авиационной техники. В конце 2016 года вертолетам Ка-27ПЛ (бортовой номер "20 желтый") и Ми-14ПС (бортовой номер "34 желтый") потребовался ремонт и они были поставлены на хранение.
Первым Ми-14ПЛ, прошедшим ремонт на "Авиаконе", стал борт "35 желтый" (серийный номер 78494), совершивший последний полет в 1993 году и с тех пор находящийся на хранении. Работы на нем были завершены 26 декабря 2016 года, и после обширных испытаний "Авиакон" получил сертификат на ремонт вертолетов этого типа. Этот борт вернулся в 10-ю бригаду 16 марта 2017 года. На следующий день завод получил контракт на ремонт вертолета Ми-14ПС "34 желтый" (серийный номер 75099), который должен быть завершен до 1 декабря 2017 года.
У вертолета будет продлен ресурс на восемь лет или 1000 летных часов. Ожидается, что аналогичный контракт на ремонт вертолета Ми-14ПЛ "36 желтый" (серийный номер 78495) будет заключен в июле 2017 года.
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01.08.2017
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