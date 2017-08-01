Вашингтон готов к улучшению отношений с Москвой, заявил вице-президент США



Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото

Источник: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фотоИсточник: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

ТБИЛИСИ, 1 авг - РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Вице-президент США Майк Пенс, находящийся с визитом в Тбилиси, заявил, что американская сторона хочет наладить с Россией хорошие отношения.

Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Теперь у президента США 10 дней, чтобы подписать или отклонить этот закон.

"Мы желаем упразднения этих санкций и желаем иметь с Россией хорошие отношения, но добиться этого можно лишь после того, как российская сторона перестанет проводить деструктивные действия", - заявил Пенс во время совместной пресс-конференции с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Вице-президент США с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл в Грузию с двухдневным визитом из Таллина, где он провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.