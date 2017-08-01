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Минобороны России передаст вооруженным силам Киргизии два самолета Ан-26

02.08.2017 ЦАМТО 204 0
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Самолет Ан-26
Самолет Ан-26, созданный на базе самолета Ан-24
Источник: www.aviation.com.ua

ЦАМТО, 1 августа. Минобороны России передаст вооруженным силам Киргизии два самолета Ан-26, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы Генерального штаба ВС Киргизии.

Киргизия и Россия договорились о предоставлении военно-технической помощи республике на общую сумму около 1 млрд. долл. в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Бишкек в 2012 году. На сегодняшний день российская сторона на безвозмездной основе передала республике бронетанковую технику, артиллерийские системы с запасными частями и боеприпасы к различным видам стрелкового вооружения, отмечает агентство.

"Десятого августа состоится церемония передачи самолетов Ан-26 и открытия здания авиационной технико-эксплуатационной части, где будет производиться ремонт киргизской авиатехники, на российской авиабазе в городе Кант", – сообщила собеседница агентства.

По данным Генштаба ВС Киргизии, в церемонии передачи авиационной техники и оборудования для ремонтных мастерских примет участие российская делегация во главе с замминистра обороны Александром Фоминым, а также руководство киргизского Генштаба, передает "РИА Новости".
01.08.2017
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Страны
Киргизия
Россия
Продукция
Ан-26
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр

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