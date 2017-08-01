

Самолет Ан-26, созданный на базе самолета Ан-24

Источник: www.aviation.com.ua Самолет Ан-26, созданный на базе самолета Ан-24Источник: www.aviation.com.ua

ЦАМТО, 1 августа. Минобороны России передаст вооруженным силам Киргизии два самолета Ан-26, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы Генерального штаба ВС Киргизии.

Киргизия и Россия договорились о предоставлении военно-технической помощи республике на общую сумму около 1 млрд. долл. в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Бишкек в 2012 году. На сегодняшний день российская сторона на безвозмездной основе передала республике бронетанковую технику, артиллерийские системы с запасными частями и боеприпасы к различным видам стрелкового вооружения, отмечает агентство.

"Десятого августа состоится церемония передачи самолетов Ан-26 и открытия здания авиационной технико-эксплуатационной части, где будет производиться ремонт киргизской авиатехники, на российской авиабазе в городе Кант", – сообщила собеседница агентства.

По данным Генштаба ВС Киргизии, в церемонии передачи авиационной техники и оборудования для ремонтных мастерских примет участие российская делегация во главе с замминистра обороны Александром Фоминым, а также руководство киргизского Генштаба, передает "РИА Новости".