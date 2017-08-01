Возможности применения экзоскелетов медицинского назначения рассмотрят на форуме "Армия-2017"
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Экзоскелет защищает спину и спинные позвонки
Источник: Антонин Бастаков / МВД РФ
ЦАМТО, 1 августа. В ходе проведения мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2017" будут рассмотрены вопросы разработки и применения медицинской робототехники в Вооруженных Силах РФ.
Мероприятие состоится в формате "круглого стола", его организатором является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.
Участниками "круглого стола" будут рассмотрены перспективы применения технологии глобальной тепловой томографии с применением беспилотных летательных аппаратов, инновационные технологии создания полезной военно-медицинской нагрузки для медицинских робототехнических комплексов, приоритетность создания отдельных видов медицинской робототехники в рамках современной концепции развития робототехнических комплексов военного назначения.
Также участниками "круглого стола" обсудят перспективы применения специализированных робототехнических комплексов на передовых этапах медицинской эвакуации и в госпитальном звене медицинской службы Минобороны России, создания роботизированного хирургического комплекса для медицинской эвакуации раненных в полевых условиях, а также вопросы применения робототехнических комплексов медицинского назначения для последующей реабилитации пострадавших военнослужащих.
Особенностью "круглого стола" является то, что участникам мероприятия будут практически продемонстрированы возможности медицинского реабилитационного экзоскелета "ЭкзоАтлет", предназначенного для больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Для всестороннего обсуждения вопросов "круглого стола" организаторами предусмотрено участие представителей органов военного управления, научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, предприятий промышленности, осуществляющих разработку и производство образцов робототехнических комплексов медицинского назначения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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01.08.2017
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