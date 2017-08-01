Минобороны Болгарии ведет переговоры с РСК "МиГ" по вопросу модернизации истребителей МиГ-29



МиГ-29А ВВС Болгарии

Источник: Anton Balakchiev МиГ-29А ВВС БолгарииИсточник: Anton Balakchiev

ЦАМТО, 1 августа. Министерство обороны Болгарии рассматривает возможность сотрудничества с российской стороной по вопросу капитального ремонта и модернизации парка из 15 истребителей МиГ-29. Также заявлено о возможном обновлении парка из 14 штурмовиков Су-25.

Переговоры с российской стороной активизировались на фоне "пробуксовки" программы стоимостью 850 млрд. левов (898 млн. долл.) по приобретению восьми новых реактивных истребителей для ВВС Болгарии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в интервью Болгарскому национальному радио (BNR) 21 июля министр обороны Красимир Каракачанов сообщил, что недавно встретился с руководством РСК "МиГ", чтобы обсудить варианты материально-технической поддержки болгарских МиГ-29. Он упомянул об этом в контексте того факта, что закупка новых реактивных истребителей для ВВС займет больше времени, чем ожидалось (детали этой программы в настоящее время рассматриваются специальным комитетом национального собрания Болгарии).

По словам министра, его "идея состоит в том, чтобы эксперты РСК "МиГ" приехали в Болгарию для проверки состояния двигателей и оценки средств, необходимых для капитального ремонта боевой авиации". Он также добавил, что существуют варианты обновления парка из 14 Су-25.

Jane's Defence Weekly напоминает о важности нового предложения по капитальному ремонту 15 МиГ-29, поскольку из-за плохой логистики в настоящее время ВВС Болгарии имеют только восемь боеготовых самолетов. Причем, по оценке экспертов, количество исправных машин еще более сократится к концу этого года.

Издание отмечает, что начавшиеся переговоры между Министерством обороны Болгарии и РСК "МиГ" означают, что задержки по программе приобретения восьми новых реактивных истребителей будут значительными, поэтому София ищет временное решение на основе ремонта имеющихся МиГ-29 или даже рассматривает возможность отмены дорогостоящего приобретения и инвестирования части сэкономленных средств на капитальный ремонт и модернизацию МиГ-29.

Возможные существенные инвестиции Болгарии в капремонт и модернизацию самолетов МиГ-29 и Су-25 логичны в контексте продолжающихся усилий Софии по загрузке заказами Пловдивского авиаремонтного завода Avionams, который был реорганизован 15 мая после приобретения его правительством за 28,9 млн. левов. Авторизованный центр ремонта и капитального ремонта вертолетов Ми-8/17 на базе Avionams в настоящее время участвует в капитальном ремонте и продлении жизненного цикла 36 вертолетов Военно-воздушных сил Афганистана по соглашению с Агентством поддержки НАТО (NATO Support Agency – NSPA).

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в рамках поддержки Avionams недавно заявил о намерении правительства инвестировать в предприятие 15 млн. левов на проведение работ по модернизации производства для получения статуса производителя оригинального оборудования (OEM), способного осуществлять капитальный ремонт боевых самолетов МиГ-29 и Су-25, а также вертолетов ВВС Болгарии. Со своей стороны, министр обороны К.Каракачанов 21 июля подтвердил, что руководство военного ведомства и Минэкономики ведут с российской стороной переговоры по вопросу получения соответствующих лицензий.