Минобороны Израиля приступило к закупке оборудования для корветов класса "Саар-6"



Израильский корвет Eilat типа Saar 5 после модернизации с установкой на на носовой надстройке многофункциональной РЛС IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR (с)

Источник: www.militaryphotos.net Израильский корвет Eilat типа Saar 5 после модернизации с установкой на на носовой надстройке многофункциональной РЛС IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR (с)Источник: www.militaryphotos.net

ЦАМТО, 1 августа. Министерство обороны Израиля объявило о намерении приобрести оборудование общей стоимостью 1,5 млрд. шекелей (424 млн. долл.) для четырех корветов класса "Саар-6", которые будут построены для израильского флота в Германии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, корабли будут построены ThyssenKrupp Marine Systems и German Naval Yards Holdings и, как планируется, начнут передаваться заказчику с 2019 года. Корветы, прежде всего, предназначены для защиты морских газовых платформ, размещенных в исключительной экономической зоне Израиля.

Министерство обороны Израиля сообщило, что подразделение закупок недавно заключило первые два контракта в рамках этого проекта.

Согласно первому контракту, компания Astronautics разработает систему, которая будет осуществлять сбор и обработку навигационных данных на борту кораблей. Эта система будет использовать "уникальную программу синтеза данных" для обеспечения оптимальных картины навигационной обстановки.

С Rafael Systems был заключен контракт на разработку внутренних и внешних систем связи. Недавно были объявлены еще несколько тендеров. Их результаты будут известны к концу 2017 года.

В ближайшей перспективе будет объявлен еще ряд тендеров, касающихся систем самообороны, командования и управления, связи и навигации, средств радиоэлектронной борьбы, программного обеспечения.

По информации Министерства обороны, руководитель подразделения закупок полковник запаса Ави Дадон (Avi Dadon) настоял на том, чтобы большая часть боевых систем кораблей производилась в Израиле для поддержки национальных компаний.

Ранее было объявлено, что корабли "Саар-6" будут оснащены РЛС ELM-2248 MF-STAR, 76-мм артиллерийской установкой группы Leonardo, зенитным ракетным комплексом "Барак-8" и системой противовоздушной обороны C-Dome.