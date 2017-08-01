Минобороны Израиля приступило к закупке оборудования для корветов класса "Саар-6"
|
|
Израильский корвет Eilat типа Saar 5 после модернизации с установкой на на носовой надстройке многофункциональной РЛС IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR (с)
Источник: www.militaryphotos.net
ЦАМТО, 1 августа. Министерство обороны Израиля объявило о намерении приобрести оборудование общей стоимостью 1,5 млрд. шекелей (424 млн. долл.) для четырех корветов класса "Саар-6", которые будут построены для израильского флота в Германии.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, корабли будут построены ThyssenKrupp Marine Systems и German Naval Yards Holdings и, как планируется, начнут передаваться заказчику с 2019 года. Корветы, прежде всего, предназначены для защиты морских газовых платформ, размещенных в исключительной экономической зоне Израиля.
Министерство обороны Израиля сообщило, что подразделение закупок недавно заключило первые два контракта в рамках этого проекта.
Согласно первому контракту, компания Astronautics разработает систему, которая будет осуществлять сбор и обработку навигационных данных на борту кораблей. Эта система будет использовать "уникальную программу синтеза данных" для обеспечения оптимальных картины навигационной обстановки.
С Rafael Systems был заключен контракт на разработку внутренних и внешних систем связи. Недавно были объявлены еще несколько тендеров. Их результаты будут известны к концу 2017 года.
В ближайшей перспективе будет объявлен еще ряд тендеров, касающихся систем самообороны, командования и управления, связи и навигации, средств радиоэлектронной борьбы, программного обеспечения.
По информации Министерства обороны, руководитель подразделения закупок полковник запаса Ави Дадон (Avi Dadon) настоял на том, чтобы большая часть боевых систем кораблей производилась в Израиле для поддержки национальных компаний.
Ранее было объявлено, что корабли "Саар-6" будут оснащены РЛС ELM-2248 MF-STAR, 76-мм артиллерийской установкой группы Leonardo, зенитным ракетным комплексом "Барак-8" и системой противовоздушной обороны C-Dome.
|
01.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.03.2017 Результаты испытаний израильского ПТРК Spike в Индии могли быть сфабрикованы
10.11.2016 Минобороны Чехии намерено приобрести ЗРК средней дальности
19.09.2016 Польские противоракетные метания
14.09.2016 Скальпель на двадцать верст — часть II
30.05.2016 Ввод в строй головного сингапурского патрульного корабля типа LMV
27.03.2015 Польша бьет в барабаны и гонит волну
11.09.2014 Минобороны Индии начинает международный тендер вместо совместного с Францией проекта разработки ЗРК SR-SAM «Мэйтри»
16.07.2014 "Литторальные корабли" для ВМС Сингапура