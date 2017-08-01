Исполняется 317 лет со дня образования Тыла Вооруженных Сил
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Слушатели военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева
Источник: vamto.net
ЦАМТО, 1 августа. В этом году исполняется 317 лет со дня образования Тыла Вооруженных Сил. День тыла Вооруженных Сил (ВС) РФ учрежден приказом министра обороны РФ от 7 мая 1998 года.
Он отмечается 1 августа как памятный день в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
Тыл русской армии свое организационное начало получил в первой четверти XVIII века с созданием Петром I регулярных войск и флота, потребовавшим организовать их постоянное государственное обеспечение с казенных складов. Центральными органами снабжения стали приказы (Провиантский, Военный, Артиллерийский).
В нынешних условиях в рамках структурных преобразований в армии и на флоте, с 2010 года проводились мероприятия по созданию единой структуры материально-технического обеспечения Вооруженных Сил (МТО ВС), объединение тылового и технического видов обеспечения.
Система материально-технического обеспечения сегодня не стоит на месте и развивается вместе с Вооруженными Силами, внедряются новые управленческие процессы, совершенствуются структуры и внедряются новые технологии. Управление системой МТО выстроено в соответствии с видами обеспечения: основными (общими) – в интересах всех Вооруженных Сил и специальными – в интересах отдельных видов и родов войск.
Боеспособность современной армии в огромной степени зависит от эффективной работы системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил. Сегодня это отлаженный механизм, успешно работающий даже в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.
Миллионную армию ежедневно необходимо накормить, одеть, обуть, обслужить и заправить горючим всю без исключения технику, осуществить метрологический контроль, предоставить услуги ЖКХ казарменно-жилищным фондам и надежное хранение боеприпасов и техники, обеспечить пожарную, ветеринарно-санитарную и экологическую безопасность и многое другое.
Для этих и других целей десятки тысяч специалистов в круглосуточном режиме работают над решением задач материально-технического обеспечения боевого дежурства и боевой службы, противодействия терроризму, и, конечно же, боевой подготовки и хозяйственной деятельности.
Ежегодно их усилиями обеспечивается правильная эксплуатация и содержание в исправном состоянии более 120 тыс. ед. бронетанкового, ракетно-артиллерийского вооружения, более 400 тыс. ед. автомобильной и другой техники.
Ежедневно только питанием необходимо обеспечить около 520 тысяч человек по двум десяткам норм продовольственных пайков. Постоянно в личном пользовании военнослужащих находится более 50 миллионов различных предметов военной формы одежды, а ежегодный объем выдаваемых предметов составляет 15 миллионов единиц.
Специалисты материально-технического обеспечения организуют перевозки войск и материальных средств, отвечают за техническое прикрытие и восстановление транспортных коммуникаций.
Их стараниями осуществляется содержание военных городков, пунктов базирования авиации и сил флота, их снабжение горячей и холодной водой, теплом и электроэнергией, проведение мероприятий экологической и пожарной безопасности.
Для бесперебойного выполнения всех перечисленных и иных задач создана система МТО Вооруженных Сил, которая является неотъемлемой частью оборонного потенциала государства, связующим звеном между экономикой страны и непосредственно войсками и силами флота.
В Центре руководство общими видами обеспечения возложено на центральные органы военного управления. Это штаб материально-технического обеспечения ВС РФ, два департамента (транспортного обеспечения и эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций), три главных управления (автобронетанковое, ракетно-артиллерийское, начальника железнодорожных войск), шесть управлений (ракетного топлива и горючего, продовольственное, вещевое, метрологии, по мониторингу системы материально-технического обеспечения и управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества).
Руководство материально-техническим обеспечением в видах и родах войск осуществляются заместителями главнокомандующих (командующих) по МТО через подчиненные им органы управления, отделы и службы.
В военных округах и на флотах руководство общими видами обеспечения осуществляется заместителем командующего войсками военного округа (флота) по МТО через штаб и управления, которые наделены довольствующими функциями в отношении всех войск (сил), по территориальному принципу.
В войсковом звене системы МТО имеется структура управления тыловым и техническим обеспечением соединений и воинских частей, которую возглавляют заместители командиров по тылу и вооружению, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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01.08.2017
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