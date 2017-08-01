Сергей Абрамов в интервью "Коммерсанту": "наше высокоточное оружие будет очень востребовано"



Сергей Абрамов

Источник: Ростех Сергей АбрамовИсточник: Ростех

ЦАМТО, 1 августа. В госкорпорацию "Ростех" входят сотни предприятий оборонной промышленности, значительная часть из них находится в кластере "Вооружение". Его глава Сергей Абрамов дал интервью корреспонденту "Коммерсанта" Мусе Мурадову.

Ниже приведено несколько наиболее интересных фрагментов интервью.

– Какие проекты являются для вас наиболее перспективными и приоритетными?

– Прежде всего, это модернизация ОТРК "Искандер-М" и семейства ЗРПК "Панцирь-С1". В первом случае речь идет не только о модернизации составных частей комплекса, но и о его интеграции в систему управления войсками при ведении боевых действий в оперативно-тактическом звене. Во втором – о создании арктического и морского вариантов ЗРПК.

Кроме того, большую нишу занимают производство и поставка боевых машин пехоты и бронетранспортеров на базе перспективных платформ "Армата", "Бумеранг", "Курганец", а также противотанкового комплекса "Корнет-Д1". Также будем разрабатывать новые боеприпасы и стрелковое оружие.

– Как обстоят дела с реализацией военных заказов?

– Предприятия кластера поставляют продукцию во все виды вооруженных сил. Речь идет также о модернизации существующих ОТРК, ЗРК, РСЗО, бронетанковой и артиллерийской техники, боеприпасов, стрелкового оружия, БПЛА и военных катеров, робототехнических комплексов.

Помимо развития линейки образцов ВВСТ одной из приоритетных целей для нас является развитие направления сервисов. На данный момент выручка от сервисов составляет менее 5%, а у мировых аналогов этот показатель в среднем достигает 25%. К 2025 году мы планируем увеличить выручку от сервисов до 10% в общем объеме выручки. При этом необходимо отметить, что сервисы для нас — это более широкое понятие, нежели чем просто ремонт. Сюда также входят услуги по вводу в эксплуатацию, ремонту и модернизации техники, обучению пользователей вооружений, утилизации и т. д. Планируется также развитие сети международных сервисных центров по ремонту и техобслуживанию военной техники.

Одним из значимых событий является завершение работы по созданию комплекта боевой экипировки второго поколения "Ратник". Мы разработали 41 элемент и модернизировали 28 элементов боевой экипировки. Всего же на вооружение ВС РФ было принято 54 элемента экипировки второго поколения. Могу также сказать, что ОНПП "Технология" и НИТС в 2016 году в совокупности произвели более 80% остекления для военных самолетов и вертолетов, которые в том числе были поставлены для зарубежных заказчиков.

– Будет ли создан отдельный холдинг по производству боеприпасов?

– Могу подтвердить, что на базе предприятий холдингов "Техмаш", "Сплав" и ряда других активов будет сформирован дивизион боеприпасов. Эта структура сосредоточится на консолидации усилий по исполнению гособоронзаказа в сфере боеприпасов и реактивных систем залпового огня, развитию экспортного потенциала и расширению присутствия на рынке продукции гражданского назначения, что в общем соответствует целям и задачам ГК "Ростех". Помимо этого, мы сейчас консолидируем производство современных выстрелов для стрелкового вооружения, так называемую патронную отрасль.

– В стратегии развития кластера заявлялось о планируемом росте прибыли по линии ВТС. Какие продукты сейчас активно продвигают на рынке?

– Направление ВТС является ключевым для нас. Безусловно, интерес инозаказчиков – как традиционных, так и новых – и к РСЗО, и к другим образцам имеется. Ряд контрактов в настоящее время находится в проработке. В 2016 году проведены переговоры и направлены коммерческие предложения по созданию на территории стран Южной, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки лицензионных производств боеприпасов к БМП-3, а также производства гранат для автоматических и подствольных гранатометов. Также направлены предложения по модернизации боеприпасных предприятий в странах, которым были переданы лицензии в советский период. Мы сталкиваемся с ростом конкуренции на традиционных рынках ВВСТ, санкционными ограничениями, ростом требований к новым образцам. Чтобы увеличить выручку, будем создавать новые образцы вооружения под конкретные требования заказчика, вводить новые мощности и переходить на контракты полного жизненного цикла.

Полностью интервью С.Абрамова опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Коммерсант".