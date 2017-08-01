Расчеты "Искандера" уничтожили пункт условного противника в Забайкалье
|
|
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М в рамках командно-штабных учений. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Расчеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" на учениях в Забайкалье выполнили практический пуск ракеты и уничтожили командный пункт условного противника на удалении более 50 километров, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
К учениям привлечено более 2,5 тысячи человек и около 200 единиц вооружения и военной техники, в частности, ОТРК "Искандер", 152-миллиметровые самоходные гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Ураган", "Торнадо-Г", ствольная артиллерия различного калибра.
"На полигоне Цугол в Забайкальском крае в ходе масштабного учения подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа расчеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" выполнили практический пуск ракеты и уничтожили цель - командный пункт условного противника - на удалении более 50 километров. Пуск выполнен на оценку "отлично", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что при подготовке к пуску военнослужащие ракетного соединения ВВО из Бурятии передислоцировали боевую технику железнодорожным транспортом. Затем они выполнили нормативы по перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, подготовили данные для ракетной стрельбы. После практического пуска ракеты расчеты ОТРК "Искандер" отработали оперативную смену боевых позиций.
|
01.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.07.2017 Ракетчики и артиллеристы используют 200 единиц техники в ходе масштабного учения ВВО
24.11.2016 Артиллеристы ЮВО на Северном Кавказе провели более 180 учений за год
21.11.2016 "Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"
15.09.2016 В ЮВО завершились учения артиллеристов и военнослужащих ракетных войск
12.09.2016 Ракетчики ЮВО нанесли удар "Искандерами" по противнику на учениях "Кавказ-2016"
12.09.2016 Ракетчики ЮВО из "Искандер-М" поразили удаленные цели на учениях
25.08.2016 В ЮВО, Абхазии и Южной Осетии начались масштабные военные учения
17.08.2016 В Южном военном округе проходят крупные учения ракетчиков и артиллеристов