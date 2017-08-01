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Расчеты "Искандера" уничтожили пункт условного противника в Забайкалье

02.08.2017 РИА Новости 151 0
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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М в рамках командно-штабных учений. Архивное фото
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М в рамках командно-штабных учений. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Расчеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" на учениях в Забайкалье выполнили практический пуск ракеты и уничтожили командный пункт условного противника на удалении более 50 километров, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.

К учениям привлечено более 2,5 тысячи человек и около 200 единиц вооружения и военной техники, в частности, ОТРК "Искандер", 152-миллиметровые самоходные гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Ураган", "Торнадо-Г", ствольная артиллерия различного калибра.

"На полигоне Цугол в Забайкальском крае в ходе масштабного учения подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа расчеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" выполнили практический пуск ракеты и уничтожили цель - командный пункт условного противника - на удалении более 50 километров. Пуск выполнен на оценку "отлично", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что при подготовке к пуску военнослужащие ракетного соединения ВВО из Бурятии передислоцировали боевую технику железнодорожным транспортом. Затем они выполнили нормативы по перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, подготовили данные для ракетной стрельбы. После практического пуска ракеты расчеты ОТРК "Искандер" отработали оперативную смену боевых позиций.
01.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Продукция
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Искандер
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