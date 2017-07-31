Угроза или повод: белорусский взгляд на учения "Запад-2017"



Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016"

Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016"Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Эстонское лето - время суровых испытаний на выносливость и терпение для всех эстоноземельцев. Часто кажется, что его и вовсе нет, а вот засветит солнышко и мир становится другим. Неудивительно, что и дискуссии, ведущиеся в эстонской прессе и политикуме, не менее суровы. О том, например, не задумает ли Россия - огромная соседка Эстонии с непростым характером - под прикрытием учений "Запад-2017" поглотить свою самую близкую пока родственницу Белоруссию, а затем того и гляди перекрыть кислород в виде Сувалкского коридора всем балтийским сестрам - Литве, Латвии и Эстонии.

В Белоруссию российские войска начали прибывать уже сейчас, если быть точным, с 23 июля, так что самое время нам с вами разбраться в этой проблеме.

Во-первых, что это за учения такие "Запад-2017"? Что в них особенного? Надо сказать, это такое плановое мероприятие, которое проводится раз в два года совместно вооруженными силами Российской Федерации и Республики Беларусь. В этом году основная фаза учений запланированна на период с 14 по 20 сентября. Скорее всего "Запад-2017" станет частью большего. В то же время Россия планирует и другие военные тренировки на разных театрах предполагаемых военных действий вдоль своих весьма протяженных границ.

Демонстрация силы - конечно, тренировка боевых действий против Литвы и Польши в Сувалкском коридоре - вполне возможно, отработка взаимодействия своих видов войск с коллегами из Белоруссии - естественно. Все это будет в процессе учений "Запад-2017", но ряд западных экспертов, тайновещатели белорусского МИД, даже эстонская разведка, говорят, что нам предстоит еще оккупация Белоруссии российскими войсками. Такая интересная оккупация, о которой все знают за год до события… Но допустим и пойдем дальше.

Во-вторых, зададимся вопросом, с чего бы России и Белоруссии эти учения вообще проводить? Ответ очень прост. Примерно затем же зачем Эстонии и США и другим странам НАТО. Как мы знаем, конфронтация между Россией и западным миром сейчас очень даже серьезная. И наверняка руководство России хочет держать свои и союзные силы готовыми к разным сценариям.

А так сложилось практически с момента прихода к власти Александра Лукашенко в 1994 году, что совместными усилиями обеих стран и вполне добровольно был создан ряд интеграционных образований, венцом которых стали Союзное государство России и Белоруссии, ОДКБ и Таможенный союз, т.е. выражаясь простым языком политический, военный и экономический альянс между этими странами.

Что это подразумевает? То, что союзники должны уметь помочь и поддержать друг друга в любых обстоятельствах. В частности, в случае военного конфликта. А также и то, что если сильная сторона в союзе (Россия) что-то решила, слабая (Белоруссия) должна выполнять. Иной вариант конечно - консенсус, переговоры и уважение позиций партнера, но эти практики в постсоветских реалиях России и Белоруссии просто не прижились.

Возникает сакраментальный вопрос: зачем захватывать своего ближайшего союзника, если между странами так все завязано? Где вы видели проблемы, например, между членами ЕС или НАТО в таких вопросах? Но у нас не так все просто. Ведь это только на Западе что написано в договоре, то нерушимо и соблюдается. На постсоветском пространстве это лишь повод для дискуссии и решению вопроса по понятиям.

Вот, допустим, Александр Григорьевич считает: чем это я хуже Владимира Владимировича, ведь я правлю аки царь уже более 20 лет и сам чуть не сел на кремлевский трон. Почему я должен делать то, что я должен союзнику, но мне это не выгодно? Например, платить за газ по контракту, признавать Крым или даже там Абхазию, стоять в одном окопе против злого НАТО и так далее… Вот я и не буду, буду делать, что мне интересно, ибо я абсолютный в Белоруссии суверен. А так как язык у меня подвешен неплохо и опыт большой, то как всегда сначала поругаюсь с Владимиром Владимировичем, а потом как-то отболтаюсь… И страны НАТО на это посмотрят с большой приязнью и интересом.

Из-за таких действий за последние годы проблемы в отношениях между Белоруссией и Россией накопились критические, уже ни от кого их не скрыть ни на Западе, ни у себя дома. Стороны скорее терпят друг друга, чем живут душа в душу. И это в контексте событий на Украине в 2014 году заставляет страны Запада задавать вопросы, а не захочет ли Владимир Владимирович во время этих учений окончательно и бесповоротно решить белорусский вопрос, привести, так сказать, к лояльности своего "зарвавшегося вассала"? И особенно страны Балтии и Польша сильно нервничают по этому поводу, поскольку, конечно, для них этот вассал (Лукашенко и Белоруссия под его властью), особенно постоянно состоящий в конфликте со своим сувереном (Россией) гораздо более удобен, чем русские танки, самолеты и искандеры на их границах в Белоруссии.

Но к большому моему сожалению, ни для уважаемых западных соседей Белоруссии, ни для самого Александра Григорьевича обнадеживающих фактов просто нет. То, что они обсуждают как возможность поведения для страны и ее правителя, и то, в чем их всеми силами убеждают специально назначенные посланцы белорусских властей, давно не является реальной возможностью.

В вопросе будущего суверенитета Республики Беларусь все в руках господа Бога и, так сказать, Владимира Владимировича Путина - православного слуги его. С 1996 года Республику Беларусь взял под контроль полностью и безповоротно Александр Григорьевич Лукашенко при неоценимой помощи и поддержке Российской Федерации.

С тех пор никогда не было такой ситуации и, боюсь, никогда не будет, что без экономического, политического и военного протектората России режим Александра Григорьевича был бы способен на самостоятельную жизнь. Как бы ни играл Лукашенко с Китаем, Ираном, арабами или ЕС с НАТО. Это прекрасно понимают в России, это прекрасно знает Лукашенко. По этой причине вводить войска и с их помощью менять власть - мера абсолютно избыточная и ненужная, тем паче перед очередными перевыборами Владимира Владимировича в марте 2018 года.

Думаю, есть иные 1001 способ добиться желаемого со стороны Кремля - и пока они работают. Иначе бы ни Лукашенко, ни Белоруссии под его управлением давно бы не было.

Так что, дорогие эстоноземельцы, мы можем наслаждаться немногочисленными днями эстонского лета вполне спокойно, со стороны Белоруссии нам пока ничего не грозит. Там уже все давно случилось.

Павел Морозов - создатель АРУ ТВ, гражданский активист из Белоруссии, получивший политическое убежище в Эстонии в 2007 году.[/i]

Павел Морозов