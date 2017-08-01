От ссоры из-за санкций выиграет Путин (The Guardian, Великобритания)



Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге

Источник: © REUTERS, Carlos Barria Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G20 в ГамбургеИсточник: © REUTERS, Carlos Barria

Вице-президент США Майк Пенс (Mike Pence) на этой неделе находится с визитом в Европе, куда он прибыл для того, чтобы заверить союзников, что "лозунг "Америка - прежде всего″ не означает, что речь идет только об Америке". Но европейцы встревожены тем безумием, которое исходит из Белого дома Дональда Трампа. "Когда же прекратится это сумасшествие?- написал недавно в твиттере бывший премьер-министр Финляндии. - Америка, пожалуйста, стань опять такой, какой ты была: великой и все такое прочее".

На прошлой неделе разразился еще один трансатлантический конфликт. Евросоюз открыто выразил недовольство новыми санкциями против России, одобренными конгрессом США. Одна из причин введения санкций - стремление показать России, что ей не дадут уйти от ответственности за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Другая причина - ограничить полномочия Трампа и лишить его возможности действовать без одобрения конгресса: в результате принятия законопроекта о санкциях президент США больше не сможет - даже если ему и захочется - в одиночку ослабить санкции. Он отказался от идеи наложить вето на законопроект.

Можно было бы подумать, что европейцы вздохнут с облегчением. Ведь они беспокоились, что Трамп за их спиной заключит тайную сделку с Владимиром Путиным. Западные санкции позволяют оказывать на него воздействие при решении вопроса об Украине, где продолжается война. И то, что конгресс вмешался в этот вопрос и позаботится о том, чтобы санкции не отменили, должно было бы стать для Европы хорошей новостью.

Но Евросоюз отреагировал иначе. Его это не обрадовало. Вместо этого Министерство иностранных дел Германии заявило, что это нечестная игра - хитрый бизнес-план, задуманный с тем, чтобы создать благоприятные условия для экспорта сжиженного природного газа в Европу. Французское правительство подвергло сомнению международную легитимность законопроекта. А президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был настолько возмущен, что призвал принять ответные меры (хотя позже Евросоюз отказался от этой идеи).

В этом случае возникло впечатление, что Евросоюз некоторым образом принял сторону Путина, выступив против конгресса США. Возникла неловкая ситуация. Можете представить себе Путина, который с удовольствием наблюдает за тем, как между Вашингтоном и его европейскими союзниками возникают разногласия? Некоторые в Брюсселе заявили, что американские санкции могут не столько объединить европейцев в их отношении к России, сколько вызвать между ними раскол. Но, заявляя об этом, они ловко обходят молчанием тот факт, что этот раскол, эти разногласия уже давно существуют. И что они усугубляются действиями различных европейских энергетических компаний.

Взять, к примеру, газопровод "Северный поток-2", который Россия хочет с помощью немецких, французских и других компаний построить по дну Балтийского моря и направить в Германию. Проект вызывает возмущение стран Центральной Европы и Балтии, потому что он сводит на нет роль Украины, через территорию которой в настоящее время перекачивается значительная часть предназначенного для Европы газа. Законопроект США потенциально ставит новый балтийский газопровод под угрозу. Это приводит в ярость Германию, которая всегда настаивала на том, что "Северный поток-2" является исключительно коммерческим проектом. Хотя этот аргумент вряд ли согласуется с тем, как Путин использует маршруты поставок энергоносителей для расширения влияния России в Европе.

Судя по всему, Евросоюз в своей реакции придает приоритетное значение не общей дипломатической обстановке, а тому, что крупные корпорации зарабатывают деньги на сделках с Россией. Справедливости ради следует сказать, что, выражая недовольство, Европа не всегда лицемерит. Более ранние версии американского законопроекта предполагали слишком жесткие ограничения в тех сферах, где они могли бы лишить Евросоюз возможности диверсифицировать свои энергетические маршруты, проложив их подальше от России. Теперь же Вашингтон настолько втянут в политический хаос, что, видимо, не способен видеть то, что происходит в других странах. Да и реакция Европы не была единодушной. Примечательным было молчание президента Европейского совета Дональда Туска, который обычно открыто критикует "Северный поток-2".

Тем не менее, трансатлантический разлад произошел. Как оказалось, Евросоюз вместо того, чтобы выразить солидарность с теми в Вашингтоне, кто хочет ограничить пропутинские инстинкты Трампа, выражает недовольство, противореча своим прежним обещаниям. Два месяца назад Ангела Меркель заявила: "Мы, европейцы, действительно должны взять свою судьбу в свои руки". В эпоху Трампа и Брексита Европа должна отстаивать свои интересы, как никогда раньше. В какой-то степени эта новая позиция уже заметна - в вопросах климата, торговли и общеевропейских ценностей. Но на прошлой неделе она уже не казалась синонимом противодействия Трампу.

Некоторые из причин угадываются довольно легко. Меркель стремится переизбраться на следующий срок и пристально следит за бизнес-лобби Германии, а также за общественным мнением той части немецкого электората, который придерживается примирительной позиции по отношению к России. Президент Франции Эммануэль Макрон действует осмотрительно, стараясь не испортить отношения с Ангелой Меркель. К тому же, он, оказывается, настойчиво добивается расположения Трампа. Страны Центральной и Восточной Европы не испытывают недовольства в связи с американским законопроектом, но они не имеют такого значения, как франко-германское партнерство - и популистское правительство Польши подчеркнуто доброжелательно по отношению к Трампу. Что же касается Великобритании, то она всецело поглощена выходом из Евросоюза и практически исчезла с европейской сцены.

Но, пожалуй, самая глубокая причина заключается в том, что ничто из перечисленного не стало предметом особых открытых политических дискуссий. Еврокомиссия действовала технократически - ее интересует не столько геополитика, сколько сложившиеся деловые связи. Переосмысление отношений между Европой и США при Трампе - задача не из легких. Но если у Европы и есть сильная карта в игре с Вашингтоном, то, несомненно, это игра будет вестись не столько с Овальным кабинетом, сколько с конгрессом. События прошлой недели показали, как невообразимое безумие, охватившее погрязший в скандалах Белый дом, может странным образом повлиять на обстановку по эту сторону Атлантики.

Натали Нугайред (Natalie Nougayrde)