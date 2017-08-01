В Новосибирске стартовал второй этап конкурса разведчиков в ходе АрМИ-2017



Церемония открытия конкурса Отличники войсковой разведки в Новосибирской области

Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев Церемония открытия конкурса Отличники войсковой разведки в Новосибирской областиИсточник: © РИА Новости / Александр Кряжев

НОВОСИБИРСК, 1 авг - РИА Новости. Второй этап конкурса "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр, участники которого будут соревноваться в вождении боевых машин пехоты, стартовал в Новосибирске во вторник, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В конкурсе участвуют военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. По итогам первого этапа, включающего десантирование из вертолета, марш-бросок и организацию засады с захватом в плен условного противника, лидируют россияне.

"Механики-водители стран-участниц конкурса выполнят зачетное упражнение "Вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности" по маршруту протяженностью более пяти километров. При выполнении зачетного упражнения механики-водители должны двигаться на максимально возможной скорости и преодолеть искусственные и естественные препятствия", - сообщили департаменте.

Маршрут включает в себя такие препятствия как колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении и между столбами при подъеме и спуске, брод, участок заграждений и маневрирования, а также противотанковый ров. Состязания завершатся погрузкой машины на железнодорожную платформу на точность и время.

Пока механики-водители будут выполнять это упражнение, остальные участники команд будут соревноваться в военно-медицинской, тактико-специальной подготовке и других дисциплинах.

Конкурс продлится до 10 августа. В ходе состязаний разведчикам предстоит определить лучших в стрельбе, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и других дисциплинах.