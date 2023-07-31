Пентагон и Госдеп предложили Белому дому план поставок оружия на Украину
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Флаги США и Украины. Источник: glavred.info
Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого оружия. Ведомства добиваются от Белого дома одобрения этих поставок, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных и дипломатов.
По словам собеседников издания, оружие, которое они характеризуют как оборонительное, предназначено для предотвращения "агрессивных действий" со стороны России. Как утверждают американские чиновники, Россия предоставила советников, танки и другое вооружение вооруженным отрядам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Высокопоставленный представитель администрации президента США сообщил газете, что решения о поставке летальных вооружений Украине не принято. По его данным, этот вопрос не обсуждался на встрече на высоком уровне в Белом доме, которое было посвящено России и состоялось на прошлой неделе. По словам сотрудника администрации, президент Дональд Трамп не был проинформирован о плане Пентагона и Госдепа и его позиция неизвестна.
Некоторые американские и украинские официальные лица заявили газете, что на принятие Белым домом окончательного решения по этому вопросу могут потребоваться месяцы.
Представитель пресс-службы Пентагона подполковник Мишель Балданза заявила, что США не исключают вариант предоставления "летального оборонительного оружия Украине". Министр обороны США Джеймс Маттис одобрил этот план, утверждают источники издания.
Представитель Госдепартамента не ответил на просьбу о представлении комментариев.
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31.07.2017
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