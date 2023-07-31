Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57

В последнем номере журнала "Air&Cosmos" опубликована статья Piotr Butowski и Antony Angrand "Du PAK FA au Su-57", в которой приводятся интересные сведения относительно российской программы создания истребителя пятого поколения по теме ПАК ФА. Наш блог приводит перевод данного материала.

ПАК ФА скоро получит новое наименование, теперь истребитель пятого поколения будет называться Су-57. Однако производство этого двухмоторного истребителя было пересмотрено в сторону снижения объемов. В течение двух лет прототипы истребителя прошли процедуру усиления планера, а также ряд доработок.

В ходе первого дня Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 президент России Владимир Путин должен был посетить ангар, в котором находился [восьмой летный] прототип истребителя пятого поколения ПАК ФА - экземпляр Т-50-9. При этом предполагалось совершить процедуру подписания документа об окончании первого этапа испытаний и рекомендацию приступить к выпуску серийно партии самолетов. Однако Владимир Путин решил изменить свой маршрут и в ангар не зашел. Новое обозначение ПАК ФА озвучено не было и истребитель ждет другой оказии для того, чтобы его официальное наименование было названо.

Восьмой летный опытный образец истребителя ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509"), Жуковский, июль 2017 года (с) Артём Аникеев / Russianplanes.net ( ссылка )

С 1982 года

Сухой Су-57 станет будущим серийным истребителем завоевания господства в воздухе с большим радиусом действия, при этом значительно улучшенным по сравнению с имеющимися самолетами. Су-27 пошел в серию в 1982 году и до сих пор остается основным истребителем ВКС России. Су-37 был экспериментальным Су-27М с номером "711", выпущенным в 1994 году, и был оснащен двигателями с изменяемым вектором тяги. Су-47 "Беркут" был другим опытным самолетом, созданным в 1997 году и стал первой попыткой ОКБ Сухого создать истребитель пятого поколения с крылом обратной стреловидности. Предшествующие самолеты - Су-7 (1958 год) и Су-17 (1970 год) не относились к этой линии развития самолетов ОКБ Сухого.

В ходе МАКС-2017 два истребителя Т-50 выполняли синхронные маневры, за которыми последовал учебный воздушный бой. Как и в прошлые годы публика не смогла увидеть их на земле, они были доступны взору только в воздухе. Два года, прошедшие с момента окончания МАКС-2015, были потрачены на доработку фюзеляжа самолета после тех проблем, с которыми столкнулись в ходе испытаний прототипов. Также испытывалась возможная конфигурация системы управления полетом. Производство серийных самолетов будет осуществляться в текущей конфигурации, хотя работа по доработке машины, включая установку новых двигателей, продолжится.

Три других прототипа ПАК ФА приступили к программе испытаний уже после МАКС-2015, что довело их общее число до восьми. Шестой самолет Т-50-6-2 (бортовой номер "056") совершил свой первый полет 27 апреля 2016 года, за ним 17 ноября 2016 года последовал Т-50-8 (бортовой номер "058"), а Т-50-9 взлетел 24 апреля 2017 года. Между шестым Т-50-6-2 и предшествующим Т-50-5 (первый полет - 27 октября 2013 года) прошло два с половиной года, и в проект были внесены существенные доработки. Прототип Т-50-7 не летал и используется для статических испытаний измененного фюзеляжа.

Три новых экземпляра отличаются от пяти предшествующих прототипов внутренними усилениями фюзеляжа. Панели, которые закрывают фюзеляж, частично заменены изделиями из композиционных материалов. Задняя часть фюзеляжа (в которой находится комплекс РЭБ) была удлинена, форма нижней части фюзеляжа в хвостовой части, лючки и технологические отверстия также были изменены. Размах крыла увеличился с 14 метров до 14,1 метра, а длина фюзеляжа выросла с 19,7 метров до 20,1 метра. Эти данные всего лишь оценки, так как "официальные" цифры никогда не озвучивались разработчиком.

Изменения в проекте самолета были вызваны техническими сложностями, среди которых трещины в конструкции фюзеляжа, выявленные в ходе испытаний первых прототипов Т-50. Именно поэтому первый летный прототип Т-50-1 долгое время находился на доработке, которая продлилась почти год в период с августа 2011 года по сентябрь 2012 года после полученных повреждений в ходе авиасалоне МАКС-2011. На этом самолета появились дополнительные усиления фюзеляжа. Несколько раз у него были проблемы с двигателями, и он должен был совершать посадку с одним работающим двигателем. В ходе того же салона МАКС-2011 второй летный прототип Т-50-2 стал жертвой помпажа в компрессоре двигателя в ходе взлета. За самолетом тянулся снов пламени длиной несколько метров, и пилот прекратил взлет. Пятый летный прототип Т-50-5 загорелся на взлетной полосе 10 июня 2014 года после посадки в ходе демонстрации индийской делегации. Ремонт был осуществлен в Комсомольске-на-Амуре в течение 16 месяцев. Самолет, получивший индекс Т-50-5Р, приступил к полетам после ремонта 16 октября 2015 года.

За исключением полетов, которые проводил разработчик в Жуковском, с февраля 2014 года прототипы самолета Т-50 проходят испытания в испытательном центра Министерства обороны России в Ахтубинске под управлением военных летчиков. В марте 2016 года бывший главком ВВС России Владимир Михайлов заявил по российскому телевидению, что Т-50 впервые применил оружие из внутренних отсеков.

Конфигурация после установки электронного оборудования

На последнем экземпляре Т-50-9 установлен комплект бортового оборудования, который будет устанавливаться на серийном Су-57. На предыдущих прототипах комплект был установлен частично, поэтому некоторые машины несли только муляжи электронного оборудования.

Расположение элементов БРЭО истребителя Су-57 (с) Piotr Butowski / Air&Cosmos

Все системы и приборы связаны между собой и контролируются при помощи центрального процессора. ОКБ Сухого отвечает за интеграцию систем, что происходит впервые. В прошлом за интеграцию системы управления огнем и навигационной системы отвечали их разработчики. На истребителях Сухого эта работа обычно велась АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро". Электронные системы включают в себя радиолокационный комплекс системы управления вооружением Ш121 и оптико-электронную интегрированную систему 101КС. Система Ш121 разработана АО "НИИП имени В.В. Тихомирова" из Жуковского и включает в себя РЛС Н036 и систему постановки электронных помех Л402. РЛС Н036 "Белка" включает в себя пять антенн с АФАР, три в Х-диапазоне и две в L-диапазоне, которые контролируют пространство в 270 градусов (по 135 градусов влево и вправо от оси самолета). Использование L-диапазона в работе РЛС в режиме "воздух-воздух" является основным средством обнаружения малозаметных самолетов у Т-50. По словам директора НИИП Юрия Белых, последняя РЛС Н036, выпущенная опытном производством института, установлена на самолете Т-50-9. Будущие самолеты будут оснащаться РЛС производства АО "Государственный Рязанский приборный завод".

Бортовой комплекс обороны Л402 "Гималаи" разработки АО "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" и производства ставропольского ПАО "Сигнал" имеет собственные антенны, но поскольку он работает на тех же волнах, что и РЛС, он использует антенны Н036.

Оптико-электронный комплекс 101КС "Атолл" разработки АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ) в Екатеринбурге позволяет контролировать воздушное пространство в оптическом диапазоне по всему периметру от самолета, а также защищать самолет от атакующих ракет. "Атолл" состоит из системы ИРСТ 101КС-В, расположенную перед гондолами двигателей, четыре датчика обнаружения ракет в ультрафиолетовом диапазоне, которые имеют обзор в 360 градусов, а также два датчика 101КС-О, которые, согласно данным от УОМЗ, являются системами постановки помех в инфракрасном диапазоне. Другой датчик - 101КС-П состоит из небольшого прибора инфракрасного видения, который помогает летчику в ходе маневров на малой высоте или при посадке. Кроме того, ведется разработка контейнера навигации и целеуказания навигационного контейнера 101КС-Н.

Планы производства малой серии

Согласно официальному документу "Программа действий Министерства обороны России на период 2013-2020", опубликованном в 2013 году, достижение начальной операционной готовности и начало серийного производства были запланированы на 31 декабря 2016 года. Этот срок не был выдержан, хотя в документе не было сказано, кто за это отвечает. Глава ОАК Юрий Слюсарь перед открытием МАКС-2017 заявил, что еще три прототипа Т-50 будут собраны в рамках контракта на осуществление НИОКР, и что в 2019 году завод в Комсомольске-на-Амуре начнет поставки первой партии истребителей.

Согласно пресс-релизу компании "Сухой" в связи с авиасалоном МАКС-2017, "первый этап Государственных испытаний подходит к своему завершению… Показатели устойчивости и управляемости на дозвуковой и сверхзвуковой скорости на больших и малых высотах, а также на сверхкритических углах атаки были подтверждены". Первый этап Государственных испытаний является весьма продвинутым в летных испытаниях. Но только прохождения второго этапа испытаний, в ходе которого испытываются системы управления полетом и вооружением. Позволяет официально принять самолет на вооружение ВКС России.

Планы закупки Су-57 ВКС России также были пересмотрены в сторону сокращения. 23 марта 2015 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов посетил завод в Комсомольске-на-Амуре, где он заявил, что ВКС России смогут закупить меньшее число Т-50, по сравнению с запланированным в ГПВ-2020 объемом, и закупать истребители Су-30 и Су-35, не столь дорогие. Российские СМИ ссылались на источник в Министерстве обороны России, который сообщил, что ВКС до 2020 года закупят только одну эскадрилью Т-50 (12 машин), вместо 60 самолетов, предусмотренных в ГПВ-2020.

Одной из причин сокращения числа закупаемых Су-57 является внутренняя конкуренция между истребителями поколения 4+, в первую очередь, Су-35, чей потенциал сопоставим с Су-57, за исключением показателей малозаметности. В развитие заявления Юрия Борисова можно добавить, что "истребители Су-35 поколения 4+ , по словам военных летчиков, продемонстрировали очень хорошие характеристики". Министерство обороны России уже заказало в общей сложности 98 Су-35С и 116 Су-30СМ.

ПАК ФА 2.0

В уже упомянутом выше пресс-релизе ОКБ Сухого отмечается, что ПАК ФА станет "номером один на рынке авиационных технологий после 2020 года". В этот момент будет готов второй вариант самолета "второго этапа". Его принципиальным отличием станет установка двигателей "изделие 30", так как двигатели АЛ-41Ф ("изделие 117") фактически являются модернизированными двигателями АЛ-31, установленными на истребителях Су-27 предыдущего поколения.

В интересной презентации ОАК от 2013 года были указаны планы производства. До 2025 года был предусмотрен выпуск 150 двигателей "изделие 117" и 340 - "изделие 30". Что позволяет говорить о том, что производство истребителя Т-50 "первого этапа" не превысит изначально предусмотренных 60 экземпляров (в настоящее время сокращенных до 12 машин). 30 оставшихся двигателей будут достаточными для опытных самолетов и других испытаний. Другое число - 340 единиц "изделия 30" весьма интересно. За вычетом 20 двигателей для проведения испытаний, можно говорить о запланированном выпуске 160 Т-50 "второго этапа" в период 2020-2025 годов. На сегодняшний день эти планы, без сомнения, пересмотрены в сторону понижения.

Первый демонстратор двигателя "изделие 30" был передан на испытания 11 ноября 2016 года. Испытания двигателя на летающей лаборатории должны начаться в 2017 году, - по крайней мере, так заявляется.

"Изделие 30" создается исходя из концепции "чистого листа" и должно выдать тягу 16-17 тонн, по сравнению с 14,5 тоннами в настоящее время. При этом будет снижена масса, сокращено количество деталей и затраты на эксплуатацию. Двигатель будет отличаться определенной малозаметностью. Холодная часть двигателя будет состоять из трехступенчатого компрессора (по сравнению с четырьмя ступенями на "изделии 117") и одноступенчатой турбины. Горячая часть будет оснащена пятиступенчатым компрессором (вместо девяти ступеней) и одноступенчатой турбины.

Новые истребители

В ходе авиасалоне МАКС-2017 различные официальные лица несколько раз говорили о новых программах создания истребителей в России. Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в ГПВ-2025 включена программа разработки легкого истребителя. Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко добавил, что его компания работает над таким проектом, возможно, в одно- и двухдвигательном варианте. Заместитель министра обороны Юрий Борисов в ходе МАКС-2017 заявил, что ВКС России закупят истребитель МиГ-35 поколения 4+ в рамках ГПВ-2025. Первоначальный контракт будет касаться закупки 24 самолетов.

Юрий Борисов также высказался и относительно палубного истребителя для будущих авианесущих кораблей. Это будет самолет вертикального взлета, разрабатываемый ОКБ Яковлева. В прошлом это КБ разработало самолеты Як-38 и два прототипа легендарного сверхзвукового Як-41М. В настоящее время КБ неспешно реализует начальный этап ОКР по разработке самолета вертикального взлета и посадки. В 2015 году министром обороны Сергеем Шойгу был упомянут ПМКИ (перспективный многофункциональный корабельный истребитель).

Характеристики Су-57

Размах - 14,1 метра

Длина - 20,1 метра

Высота - 4,6 метра

Масса пустого самолета - 18 тонн

Нормальная взлетная масса - 25 тонн

Максимальная взлетная масса - 35 тонн

Максимальная скорость - 2М

Крейсерская скорость на сверхзвуковой скорости - 1,3М

Дальность полета на сверхзвуке - 1500 км

Дальность полета максимальная - 3500 км