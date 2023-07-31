ВДВ получат парашютную систему "Бахча-У-ПДС" для выброски БМД-4М



Боевая машина десанта (БМД) БМД-4М

Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС Боевая машина десанта (БМД) БМД-4МИсточник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

С 2018 года ВДВ получат многокупольную парашютную систему "Бахча-У-ПДС", которая позволяет десантировать с воздуха боевые машины БМД-4М. Об этом, как передает ТАСС, заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В этом году завершаются госиспытания новой парашютной системы "Бахча-У-ПДС", предназначенной для десантирования БМД-4М и другой техники из военно-транспортных самолетов. К концу года мы планируем данную работу завершить, где-то в начале следующего года эта система будет принята на вооружение и планово пойдет на оснащение в первую очередь наших парашютно-десантных подразделений и частей постоянной готовности", — рассказал Сердюков.

Парашютное бесплатформенное средство ПБС-950У ("Бахча-У-ПДС") предназначено для десантирования боевой машины десанта БМД-4 (с размещенным внутри нее экипажем) и БТР "Ракушка" с самолетов семейства Ил-76. Состоит из 11 блоков основных парашютов площадью по 350 квадратных метров каждый.

Заводские испытания системы велись с 2014 года, государственные — с 2016-го. Выпускается Московским конструкторско-производственным комплексом "Универсал".