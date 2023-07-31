Ученые во Владивостоке создали сверхпрочный материал для строительства ракетных шахт и ядерных реакторов



Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке

Источник: Александр Кряжев / РИА Новости Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во ВладивостокеИсточник: Александр Кряжев / РИА Новости

Владивосток. 31 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создали новый экологичный материал повышенной прочности для строительства сооружений спецназначения, в том числе ядерных реакторов, сообщает в понедельник пресс-служба вуза.

При производстве использовались отходы промышленного производства - щебень, зола, известняк, а также гиперпластификатор и компоненты обычного бетона.

"С помощью современных технологий полученный из отходов порошок композиционного вяжущего материала измельчается до наноразмеров. После того, как композит затворяется водой, происходит более плотная упаковка частиц за счет интенсификации гидратации цемента. Это придает строительному материалу повышенную прочность, долговечность, тепло- и влагоустойчивость", - говорится в сообщении.

Этот материал может использоваться для строительства гидротехнических сооружений, пирсов, ракетных шахт, ядерных реакторов, взлетно-посадочных полос и других специальных сооружений.

Сейчас новый материал проходит проверку в инженерных войсках российской армии. Если разработка приморских ученых будет одобрена, разработчики смогут претендовать на грант от Минобороны России, который планируется направить на дальнейшую доработку композита и его внедрение в производство.