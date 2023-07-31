Минобороны введет систему безопасного функционирования ракет к 2020 году
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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Систему безопасного функционирования ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов введут в войсках РФ к 2020 году, сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.
"До 2020 года мы планируем привести систему хранения и эксплуатации ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов к условиям безопасного функционирования", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".
По его словам, также реализуется проект "Разработка и внедрение современной укупорки боеприпасов".
"Использование тары из полимерных композитных материалов по своим физико-химическим свойствам позволит в два раза увеличить срок ее службы и одновременно обеспечить надлежащее техническое состояние самих ракет и боеприпасов, повысить уровень взрывопожаробезопасности мест их хранения", - добавил замминистра.
Кроме того, Минобороны планирует развернуть 24 производственно-логистических комплекса (ПЛК), что позволит избавиться более чем от 500 устаревших складов.
"Это очень большая программа, которая позволит создать перспективную систему хранения материальных ресурсов. В этот проект мы пока вкладываем средства, избавляемся от более чем 500 морально устаревших баз хранения и сладов. Возврат инвестиций мы начнем получать с 2020 года, а после строительства всех ПЛК ожидаем ежегодный экономический эффект в размере более 7 миллиардов рублей в год", - отметил Булгаков.
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30.07.2017
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