Россияне стали лидерами состязаний высокогорных подразделений на Армейских играх



На горном полигоне Дарьял в Республике Северная Осетия. Фото www.soldati-russian.ru На горном полигоне Дарьял в Республике Северная Осетия. Фото www.soldati-russian.ru

По результатам первого дня соревнований второе место занимает Казахстан, третье - Китай

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Россияне стали лидерами состязаний высокогорных подразделений в индивидуальном скалолазании на конкурсе "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил главный судья конкурса полковник Александр Украинец.

"У нас прошел конкурс индивидуального скалолазания. По результатам первого дня соревнований первое место у России, второе - у Казахстана, на третьей строчке - Китай", - сказал Украинец, отметив высокую подготовку Китая и Казахстана.

Он рассказал, что в понедельник начинается этап лазания в связках, во вторник военные будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, послезавтра - в стрельбе, после чего начнется один из самых сложных этапов - марш вокруг Эльбруса.

В конкурсе участвуют бойцы высокогорных подразделений из России, Казахстана, Китая, Ирана, Узбекистана и Марокко.

Как рассказал главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко, российские военные выиграли первый этап на еще одном конкурсе - "Ключи от неба". По его словам, россияне одержали победу на соревнованиях механиков-водителей.

Сейчас уже открыто 15 конкурсов, 31 июля стартует еще один - "Военно-медицинская эстафета".