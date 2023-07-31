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«Вертолеты России» передали ГТЛК первую партию Ми-8МТВ-1

01.08.2017 АО «Вертолеты России» 227 0
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Ми-8МТВ-1
Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта на поставку вертолетов Ми-8МТВ-1 и Ансат передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) первую партию вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга.


Два новых вертолета пополнят воздушный парк АО «Полярные авиалинии» и ЗАО «Авиапредприятие Ельцовка». Машины будут эксплуатироваться как для пассажирских перевозок, так и для транспортной авиации.


"Поставка первой партии Ми-8МТВ-1 в рамках контракта с ГТЛК подтверждает наши планы по своевременному и четкому исполнению заключенных соглашений. На переданные сегодня машины возложена важнейшая задача по повышению транспортной доступности отдаленных регионов нашей страны, и в ближайшее время к ним присоединятся еще несколько аналогичных вертолетов", - отметил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.


Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, также, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Вертолет может быть оборудован внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза.


Вертолет Ми-8МТВ-1 является мощным вертолетом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, созданными на базе вертолета Ми-8. Ми-8МТВ-1 принципиально отличается от вертолета Ми-8Т более мощной силовой установкой.


Силовая установка вертолета Ми-8МТВ состоит из двух газотурбинных двигателей ТВ3-117ВМ и главного редуктора ВР-14. Мощность каждого двигателя составляет 2200 л.с. Максимальный вес перевозимого на внешней подвеске груза зависит от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и других факторов, и составляет до 4 тонн.


В конце 2016 года холдинг «Вертолеты России» и «Государственная транспортная лизинговая компания» заключили контракты на поставку в 2017 году 10 вертолетов Ми-8МТВ-1, 13 вертолетов Ми-8АМТ и 6 вертолетов Ансат. Согласно контракту, вертолеты будут задействованы в реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.


Кроме того, холдинг «Вертолеты России» ГТЛК в рамках международного авиакосмического салона МАКС-2017 заключили соглашение о поставке в 2018 году еще 30 вертолетов. В соответствии с подписанным соглашением, в 2018 году ГТЛК будут поставлены двенадцать вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода, а также шесть Ми-8МТВ-1 и двенадцать вертолетов Ансат, производимых на Казанском вертолетном заводе.
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-8
Ми-8АМТ
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ТВ3-117
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