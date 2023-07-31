Белоруссия может оказаться в зоне новой холодной войны



Военнослужащие ВС Белоруссии

Источник: www.belvpo.com Военнослужащие ВС БелоруссииИсточник: www.belvpo.com

Прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией может иметь серьезные последствия для Белоруссии.

В последнее время вновь обострилась полемика вокруг соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между подписавшими его странами - США и Россией. По оценке экспертов, прекращение действия Договора грозит возвратом холодной войны, а также может иметь серьезные военно-политические последствия и для Белоруссии.

Суть Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД), подписанного в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, состоит в отказе США и России от производства, испытания и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.

Вашингтон обвиняет Москву в несоблюдении договоренностей

Около месяца назад группа конгрессменов США внесла на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении России за нарушение ДРМСД, а также наращивание количества высокоточных боеприпасов в неядерном оснащении.

"С нашей стороны было бы безответственно соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник помимо нас", - заявил глава парламентского комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс. А сенатор Том Коттон предложил не только выйти из ДРСМД, но и "в отместку" России снабдить передовыми ракетными технологиями союзников США.

В ответ глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров заявил, что в случае выхода США из ДРСМД Россия примет ответные меры.

Активно обмениваться взаимными обвинениями по поводу несоблюдения Договора Москва и Вашингтон начали на фоне украинского кризиса. Своеобразной точкой отсчета в этом процессе стала информация Associated Press, опубликованная в июне 2015 года о том, что США рассматривают вопрос о размещении в Европе ракет наземного базирования для превентивного уничтожения российских вооружений. Суть основных обвинений Вашингтона в адрес Москвы сводится к следующему.

Во-первых, представители американских официальных кругов утверждают (не предъявляя, правда, фактических доказательств), что одна из крылатых ракет, входящих в боекомплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", имеет дальность полета свыше 500 км, что запрещено Договором.

Во-вторых, баллистическая ракета РС-26 "Рубеж", заявленная как межконтинентальная (сейчас она находится в процесс принятия на вооружение Ракетных войск стратегического назначения РФ), была испытана на дальность менее 5 тысяч 500 км. Что, якобы, тоже противоречит ДРСМД.

Американская сторона рассматривает три варианта военного ответа на эти нарушения: развитие оборонительных средств; подготовка упреждающего "контрсилового удара" по нарушающим договор вооружениям; создание возможности ядерного удара по промышленным центрам противника.

Ответные претензии Москвы

В Москве, в свою очередь, утверждают, что американские разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Predator и Global Hawk, которые несут на борту оружие, совершенно однозначно подпадают под понятие аэродинамических ракет дальностью от 500 до 5 тысяч 500 км, запрещенных ДРСМД.

Так, дальность действия беспилотников Predator составляет одна - полторы тысячи км, а Global Hawk - несколько тысяч километров. В настоящее время американцы активно используют их для уничтожения террористов во всех горячих точках - в Сомали, Южном Йемене, Ираке, Сирии, Пакистане, Афганистане и др.

Вторая группа претензий России состоит в том, что транспортно-пусковые контейнеры для противоракет SM-3 системы ПРО Aegis, которые США собираются разместить в Польше и Румынии, идентичны тем, что используются для хранения и запуска крылатых ракет большой дальности. Это, по мнению российских экспертов, также следует считать нарушением договора ДРСМД.

В 2015 году глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял: нарушением следует считать и то, что "в рамках создания глобальной ПРО Вашингтон развернул широкомасштабную программу создания ракет-мишеней с характеристиками, аналогичными или близкими к запрещенным ДРСМД наземным баллистическим ракетам".

Учитывая вышеизложенное, угроза выхода США из Договора более чем реальна и требует подготовки соответствующего ответа, считает член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Первой составляющей такого ответа, по его мнению, может стать восстановление системы "Периметр", получившей на Западе название "мертвая рука". Даже в случае полного уничтожения системы управления Ракетными войсками стратегического назначения, система обеспечит автоматическое нанесение ответного удара.

Второй момент - это развертывание ракет средней и малой дальности С-10 "Гранат", ракетного комплекса морского базирования с крылатой ракетой стратегического назначения КС-122, а также крылатых ракет средней дальности P-500, созданных для комплекса "Искандер".

Третий фрагмент - наращивание числа крылатых ракет Х-101 (в обычном оснащении) и Х-102 (в ядерном). Их радиус поражения превышает 5500 км. Эти комплексы могут быть развернуты на территории Сибири. Размещены они могут быть на полуприцепах обычных грузовиков.

Кроме того, по мнению Сивкова, необходимо развернуть боевые железнодорожные ракетные комплексы, которые будут практически неуязвимы для обезоруживающего удара.

Наконец, систему "Статус-6" (роботизированная суперторпеда) можно оснастить боеголовками особо большой мощности - до 120 мегатонн. Их применение инициирует разрушительные геофизические процессы на территории США, что будет означать их полное уничтожение, отмечает Сивков.

Прекращение действия Договора грозит возвратом холодной войны

Главный научный сотрудник центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, доктор технических наук, профессор, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин прогнозирует серьезные военно-политические последствия в случае прекращения действия ДРСМД.

По его мнению, это может вернуть отношения России и Запада в условия значительно более жесткой конфронтации, чем это было в середине 1980-х годов в разгар холодной войны. А в Европе могут появиться новые, еще более эффективные, баллистические и крылатые ракеты, которые значительно ближе будут расположены к границам России.

В ответ пришлось бы разрабатывать и развертывать ракетные вооружения, ставящие под угрозу ядерного удара административно-промышленные центры с десятками миллионов людей, всю инфраструктуру НАТО и морские порты на территории Европы.

Особенно важно сохранить Договор России, подчеркивает Дворкин. Ведь одно только усиление угрозы его краха будет способствовать сплочению НАТО, увеличению военных расходов стран-участниц альянса, усилению военной активности вблизи российских границ и ухудшению отношений Москвы с ведущими государствами Европы. Не говоря уже о непосильных расходах для ее бюджета.

Что касается рассуждений об угрозе для России, лишенной ракет средней дальности, со стороны государств, обладающих таким оружием, то Дворкин считает их несостоятельными. Дело в том, поясняет он, что российские межконтинентальные ракеты обладают такими минимальными прицельными дальностями, которые позволяют полностью перекрыть весь диапазон потенциальных объектов поражения ракетами средней дальности. Кроме того, дальние бомбардировщики ВВС России способны поражать цели в этом диапазоне без захода в зоны действия ПВО. Поэтому выполнение задач ядерного сдерживания - гарантированно.

"В сложившихся условиях руководству России было бы целесообразным взять на себя инициативу по принятию незамедлительных политико-дипломатических шагов для сохранения устойчивости Договора РСМД", - убежден военный аналитик.

Белоруссия может быть втянута в серьезный военно-политический конфликт

Прекращение действия Договора может иметь серьезные военно-политические последствия и для Белоруссии.

В советские времена на белорусской территории базировалась крупнейшая группировка ядерных ракет средней и меньшей дальности - до трети от их общего числа в СССР. На 28 базах и объектах было размещено 318 ракет средней и 271 - меньшей дальности.

Прежде всего следует упомянуть о 267 пусковых установках (ПУ) самого продвинутого тогда ракетного комплекса мобильного базирования РСД-10 "Пионер" и "Пионер-УТТХ", или SS-20 Saber - по классификации НАТО.

По официальным данным, согласно Договору РСМД между Советским Союзом и Соединенными Штатами по состоянию на 1987 год, СССР обладал 405 развернутыми ПУ этих ракет, еще 245 хранилось в арсеналах и на складах. Таким образом, белорусская группировка развернутых РСД-10 была самой значительной.

Хроники конца света. Самый глубокий бункер Белоруссии: не ищите его на карте

Но говоря о "пионерах", нельзя не вспомнить и о ракетных "монстрах", разработанных еще во времена легендарного советского конструктора ракетной техники Сергея Королева и надолго (они стояли на вооружении почти 40 лет) затерявшихся в белорусских лесах. Это 45 ракет P-12 (SS-4 Sandal) и 6 Р-14 (SS-5 Skean).

Кроме того, на территории Белоруссии было размещено большое количество оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов. Мобильных ОТР-22 "Темп С" (по натовской классификации - SS-12B Skaleboard) было размещено 179 ед. ОТР-23 "Ока", или SS-23 Spider-92 ед.

В период с 1988 по 1991 годы, на закате СССР, этот арсенал был ликвидирован в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Спустя четверть века вероятность превращения Белоруссии в ракетный плацдарм вновь высока.

Ответ действием. Россия может разместить свои ракеты в Белоруссии

По мнению ряда экспертов, выдвижение на белорусской территории мобильных ракетных комплексов (хотя бы тех же ОТРК "Искандер-М") может стать одним из вариантов ответа России на развертывание объектов американской системы стратегической противоракетной обороны в Европе и выдвижение военной инфраструктуры НАТО к ее границам.

В случае же обострения напряженности между США, НАТО и Россией, руководство Белоруссии может поставить вопрос о выходе из Лиссабонского протокола и согласиться на размещение российского тактического ядерного оружия (например, ядерных боеголовок к "Искандерам") на своей территории.

По мнению президента российской Академии геополитических проблем, генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, помимо размещения высокоточного оружия (в частности, крылатых ракет "Калибр") на кораблях, можно разместить современные авиационные ударные средства и комплексы "Искандер-М" не только в Калиниградской области, но и в Белоруссии.

"Искандеры" в Белоруссии. Москва не снимает этот вариант с повестки дня

"Мы могли бы поставлять Белоруссии более современную технику на льготных условиях, чаще проводить совместные учения, чтобы это ощущали и в Польше, и в странах Балтии", - отмечает он.

Что ж, совместные белорусско-российские учения уже проводятся. Остается ждать выдвижения "Искандеров" в Белоруссию и оснащения белорусской армии более современной техникой.

Александр Алесин