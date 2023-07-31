Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китай провел масштабный военный парад, посвященный 90-летию НОАК

01.08.2017 ЦАМТО 96 0
0
Понравилась новость?
 0
Военный парад
Военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая. 30.07.2017
Источник: © REUTERS / China Daily

ЦАМТО, 31 июля. На военном полигоне Чжужихэ (автономный район Внутренняя Монголия) 30 июля в рамках празднования 90-летия образования НОАК состоялся военный парад, который принял председатель КНР Си Цзиньпин.

Подготовка мероприятия была засекречена, и о его проведении стало известно лишь за сутки. По информации представителя Министерства обороны КНР, Чжужихэ – это размещенный в пустыне крупнейший центр подготовки в Азии, где имеются макеты различных объектов для подготовки войск, включая президентский дворец Тайваня.

В военном параде приняли участие 12 тыс. военнослужащих, 129 ед. военной авиационной техники, 571 ед. наземной техники.

Как оценили эксперты на основании телевизионной трансляции, около половины представленной на параде техники является новой или модернизированной. В частности, был показан мобильный ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой DF-31AG (Dongfeng-31AG), который является усовершенствованной версией принятой на вооружение в 2009 году МБР DF-31A. Предположительно, новая модификация обладает улучшенной мобильностью и оснащена разделяющейся головной частью, обладающей повышенными возможностями по преодолению системы противоракетной обороны США. Дальность поражения целей составляет около 10 тыс. км. В строю прошли ракетные комплексы средней дальности DF-26 с ракетами, способными нести обычные и ядерные боевые части. Также впервые демонстрировался новейший малозаметный истребитель J-20, который позиционируется как конкурент американских F-22 и F-35.

Представленный ЗРК средней дальности HQ-22, по сообщениям, позволяет поражать воздушные цели на дальностях до 100 км и высотах до 27 км. Мобильный комплекс с барражирующими боеприпасами ASN-301 может уничтожать объекты противника на удалении до 288 км.

Кроме того, в параде также приняли участие уже демонстрировавшиеся баллистическая противокорабельная ракета DF-21D, позволяющая создать "зону ограниченного доступа" для ВМС потенциального противника, противокорабельная ракета YJ-83K, система противоракетной обороны HQ-9B, бомбардировщики H-6K, палубные истребители J-15, основные боевые танки "Тип-99A", гусеничные БМП "Тип-04-A" и колесные "Тип-08", самоходные ПТРК "Хунцзянь-10" (HJ-10/"Рэд Эрроу-10"), а также другая военная техника.
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
США
Тайвань
Продукция
F-22
F-35
HQ-9
J-15
J-20
J-20
YJ-82
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
Издания
Военный Парад

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.08 03:00
  • 1
На аэродромах Минобороны смогут заправляться свыше 800 самолетов одновременно
  • 01.08 02:44
  • 1
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 01.08 01:45
  • 2
"Каракурты" размажут по верфям
  • 31.07 23:57
  • 23
"Карбоновые призраки": углепластик скроет самолеты ВКС России от радаров
  • 31.07 22:46
  • 20
Россия собирается построить суперавианосец, которому не суждено быть спущенным на воду (El Confidencial, Испания)
  • 31.07 21:43
  • 263
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 31.07 20:27
  • 26
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 31.07 20:15
  • 4
Критерии разумности роботизации и «цифровой экономики»
  • 31.07 19:44
  • 18
Минобороны США заключило контракт на поставку первой серийной партии ПКР большой дальности LRASM
  • 31.07 18:34
  • 1012
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.07 18:32
  • 75
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 31.07 18:18
  • 1
Вооруженные силы Уганды получили танки российского и китайского производства
  • 31.07 18:16
  • 9
Турция заявила о согласии России передать технологии системы С-400
  • 31.07 18:12
  • 1
Военнослужащие РФ выступят на китайской технике на трех конкурсах АрМИ-2017
  • 31.07 18:06
  • 338
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
другие обсуждаемые темы