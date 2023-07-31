Китай провел масштабный военный парад, посвященный 90-летию НОАК



Военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая. 30.07.2017

Источник: © REUTERS / China Daily Военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая. 30.07.2017Источник: © REUTERS / China Daily

ЦАМТО, 31 июля. На военном полигоне Чжужихэ (автономный район Внутренняя Монголия) 30 июля в рамках празднования 90-летия образования НОАК состоялся военный парад, который принял председатель КНР Си Цзиньпин.

Подготовка мероприятия была засекречена, и о его проведении стало известно лишь за сутки. По информации представителя Министерства обороны КНР, Чжужихэ – это размещенный в пустыне крупнейший центр подготовки в Азии, где имеются макеты различных объектов для подготовки войск, включая президентский дворец Тайваня.

В военном параде приняли участие 12 тыс. военнослужащих, 129 ед. военной авиационной техники, 571 ед. наземной техники.

Как оценили эксперты на основании телевизионной трансляции, около половины представленной на параде техники является новой или модернизированной. В частности, был показан мобильный ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой DF-31AG (Dongfeng-31AG), который является усовершенствованной версией принятой на вооружение в 2009 году МБР DF-31A. Предположительно, новая модификация обладает улучшенной мобильностью и оснащена разделяющейся головной частью, обладающей повышенными возможностями по преодолению системы противоракетной обороны США. Дальность поражения целей составляет около 10 тыс. км. В строю прошли ракетные комплексы средней дальности DF-26 с ракетами, способными нести обычные и ядерные боевые части. Также впервые демонстрировался новейший малозаметный истребитель J-20, который позиционируется как конкурент американских F-22 и F-35.

Представленный ЗРК средней дальности HQ-22, по сообщениям, позволяет поражать воздушные цели на дальностях до 100 км и высотах до 27 км. Мобильный комплекс с барражирующими боеприпасами ASN-301 может уничтожать объекты противника на удалении до 288 км.

Кроме того, в параде также приняли участие уже демонстрировавшиеся баллистическая противокорабельная ракета DF-21D, позволяющая создать "зону ограниченного доступа" для ВМС потенциального противника, противокорабельная ракета YJ-83K, система противоракетной обороны HQ-9B, бомбардировщики H-6K, палубные истребители J-15, основные боевые танки "Тип-99A", гусеничные БМП "Тип-04-A" и колесные "Тип-08", самоходные ПТРК "Хунцзянь-10" (HJ-10/"Рэд Эрроу-10"), а также другая военная техника.