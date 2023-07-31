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В курский авиационный полк ЗВО поступили истребители Су-30СМ

01.08.2017 ЦАМТО 78 0
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Су-30СМ
Прошедший в 2017 году доработки на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" первый серийный истребитель Су-30СМ ВКС России (бортовой номер "01 черный", регистрационный номер RF-95696, серийный номер 10МК5 1001). Самолет входит в состав 929-го Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) в Ахтубинске. Июль 2017 года
Источник: Вадим / russianplanes.net

ЦАМТО, 31 июля. В курский авиаполк Западного военного округа (ЗВО) поступили новейшие истребители поколения "4+" Су-30СМ. В ходе проведения единого дня военной приемки на Иркутском авиазаводе были приняты 4 самолета.

Всего более десяти сверхманевренных истребителей Су-30СМ до конца года поступят на вооружение полка. Принимаемая авиационная техника войдет в боевой состав полка и заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ.

В настоящее время на базе полка приступили к оборудованию тренажерного комплекса для подготовки экипажей истребителей Су-30СМ. Будет создано несколько залов с тренажными системами и интерактивными мониторами, воссоздающими реальные условия ведения воздушного боя, а также возможные неисправности для отработки летчиками навыков работы с новым типом самолетов.

Истребитель Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Боевая машина предназначена для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
31.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Продукция
МиГ-29СМТ
Су-30
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ

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