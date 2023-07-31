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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота

01.08.2017 ЦАМТО 69 0
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Источник: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 31 июля. В поздравительном приказе глава военного ведомства отметил, что сегодня военнослужащие ВМФ России с честью продолжают героические традиции предшественников и вносят весомый вклад в защиту государственных интересов.

Ниже опубликован полный текст приказа

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 июля 2017 № 450

г. Москва

О праздновании Дня Военно-Морского Флота

Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы, прапорщики и офицеры!

Уважаемые труженики судостроительных и судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий военно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

30 июля 2017 года в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Военно-морского флота.

Во все времена моряки самоотверженно отстаивали национальные интересы, одерживали блистательные победы над неприятелем.

В мировой истории навсегда запечатлены легендарные сражения русского флота при Гангуте, Тендре, Синопе, в Чесме, важнейшие операции в ходе Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Доблесть и мужество морских пехотинцев и летчиков, личного состава береговой артиллерии, экипажей подводных лодок и надводных кораблей, трудовые подвиги ученых, инженеров, конструкторов и судостроителей достойны глубокого уважения и признательности.

Сегодня военнослужащие Военно-морского флота с честью продолжают героические традиции предшественников, успешно выполняют учебно-боевые задачи, вносят весомый вклад в защиту государственных интересов, в том числе участвуют в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, плодотворной работы и новых успехов в укреплении военно-морского могущества нашей Родины!

В ознаменование Дня Военно-морского флота ПРИКАЗЫВАЮ:

Главнокомандующему Военно-морским флотом в соответствии с решением президента Российской Федерации в целях восстановления традиций Российского флота провести Главный военно-морской парад в г.Санкт-Петербурге, парады военных кораблей в городах Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске, на территории пункта базирования Военно-морского флота Российской Федерации в порту Тартус (Сирийская Арабская Республика).

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С.Шойгу
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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