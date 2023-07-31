Главнокомандующий Сухопутными войсками: российские танкисты готовы соревноваться с танкистами НАТО на АрМИ



Главнокомандующий сухопутными войсками министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Олег Салюков во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Главнокомандующий сухопутными войсками министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Олег Салюков во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

ЦАМТО, 31 июля. Российские танкисты готовы соревноваться с танкистами НАТО на Армейских международных играх, заявил 30 июля главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

"Мы разослали приглашения в 78 стран, включая страны НАТО", – сказал О.Салюков. – Когда меня спрашивают об этом, я отшучиваюсь: может быть, они не готовы. Но мы готовы к честным соревнованиям".

Он выразил мнение, что российские военнослужащие могут хорошо выступить в любой дисциплине и показать отличную боевую подготовку.

"Но сейчас, к сожалению, обстановка не особо способствует. Но мы готовы, и министр об этом говорил, и мы их приглашаем", – подчеркнул главком.

"Одним из главных принципов Армейских международных игр является демонстрация боевой выучки на соревнованиях в дружеской атмосфере", – цитирует О.Салюкова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.