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Венесуэла планирует расширить свое представительство на Армейских международных играх

01.08.2017 ЦАМТО 96 0
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БМП-3
БМП-3 ВС Венесуэлы
Источник: armyrecognition.com

ЦАМТО, 31 июля. Венесуэла в будущем планирует расширить свое представительство на Армейских международных играх. Ою этом, кк передает "РИА Новости", сообщил 29 июля глава делегации Венесуэлы на АрМИ-2017 бригадный генерал Франциско Родригес.

"В этом году мы участвуем в девяти конкурсах. Я думаю, что в будущем по мере нарастания и интенсификации темпов данных соревнований мы, возможно, будем участвовать и в других конкурсах", – сообщил Ф.Родригес.

По словам бригадного генерала, в данный момент венесуэльские команды испытывают некоторые проблемы, поскольку для участия в некоторых конкурсах требуются незнакомые образцы техники.

"В условиях конкурса указана необходимость использовать определенные виды вооружения и специальной техники, которых у нас нет на вооружении. Допустим, БМП-2, ПЗРК "Игла" и другие", – отметил глава венесуэльской делегации.

По заявлению бригадного генерала Ф.Родригеса, участие в Армейских международных играх позволяет венесуэльским военнослужащим проверить уровень боевой подготовки личного состава.

"Мы считаем, что это важно, особенно для нас. Данные соревнования являются возможностью проверить на прочность личный состав в честной борьбе", – цитирует главу делегации Венесуэлы Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
31.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Венесуэла
Россия
Франция
Продукция
БМП-2
Игла ЗРК
Компании
Минoбороны РФ

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