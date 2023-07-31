Венесуэла планирует расширить свое представительство на Армейских международных играх
|
|
БМП-3 ВС Венесуэлы
Источник: armyrecognition.com
ЦАМТО, 31 июля. Венесуэла в будущем планирует расширить свое представительство на Армейских международных играх. Ою этом, кк передает "РИА Новости", сообщил 29 июля глава делегации Венесуэлы на АрМИ-2017 бригадный генерал Франциско Родригес.
"В этом году мы участвуем в девяти конкурсах. Я думаю, что в будущем по мере нарастания и интенсификации темпов данных соревнований мы, возможно, будем участвовать и в других конкурсах", – сообщил Ф.Родригес.
По словам бригадного генерала, в данный момент венесуэльские команды испытывают некоторые проблемы, поскольку для участия в некоторых конкурсах требуются незнакомые образцы техники.
"В условиях конкурса указана необходимость использовать определенные виды вооружения и специальной техники, которых у нас нет на вооружении. Допустим, БМП-2, ПЗРК "Игла" и другие", – отметил глава венесуэльской делегации.
По заявлению бригадного генерала Ф.Родригеса, участие в Армейских международных играх позволяет венесуэльским военнослужащим проверить уровень боевой подготовки личного состава.
"Мы считаем, что это важно, особенно для нас. Данные соревнования являются возможностью проверить на прочность личный состав в честной борьбе", – цитирует главу делегации Венесуэлы Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.10.2016 Тульские новинки на параде и на передовой
23.03.2016 Лицензия на стабильность
29.02.2016 Почему "Ночной охотник" проиграл "Длинному луку"
17.02.2016 Иран-Россия: оценка военно-технического сотрудничества двух стран за период с 1990 года по настоящее время
29.05.2015 Триста тридцать третий, пока единственный…
10.04.2015 Военно-техническое сотрудничество России и Ирана в перспективе снятия санкций СБ ООН: что дальше?
31.05.2013 За линией Маннергейма
06.02.2013 Беларусь под надежной защитой