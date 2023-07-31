В Армейских международных играх-2017 примут участие свыше 150 команд из 28 стран
|
|
Военнослужащие на церемонии открытия Армейских международных игр АрМИ-2017 в Московской области
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
ЦАМТО, 31 июля. В Армейских международных играх-2017 примут участие свыше 150 команд из 28 стран, представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. Кроме того, 22 иностранных государства направили на игры 47 групп своих наблюдателей.
Девять зарубежных стран впервые примут участие в АрМИ-2017: Бангладеш, Израиль, Лаос, Марокко, Сирия, Таиланд, Узбекистан, Уганда, ЮАР.
Самые представительные команды иностранных государств на Играх направлены из Казахстана, Китая, Ирана и Белоруссии. Казахстанские военнослужащие будут участвовать в 17 конкурсах, команда Китая – в 15, Белоруссия – в 12, Иран – в 11. Российская сборная выступит во всех 28 конкурсах.
Общая численность участников превышает 4 тыс. человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.08.2017 Минобороны РФ потратит 1,6 млрд руб. на модернизацию четырех штурмовиков Су-25
01.08.2017 Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
01.08.2017 "Каракурты" размажут по верфям
01.08.2017 Boeing модернизирует "летающий вагон"
01.08.2017 Рогозин: авианосец будет, если будет утвержден в новой Программе вооружения
01.08.2017 Ученые во Владивостоке создали сверхпрочный материал для строительства ракетных шахт и ядерных реакторов
01.08.2017 Минобороны введет систему безопасного функционирования ракет к 2020 году
01.08.2017 Ударные и разведподразделения ВДВ объединят под одним командованием