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В Армейских международных играх-2017 примут участие свыше 150 команд из 28 стран

01.08.2017 ЦАМТО 87 0
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АрМИ-2017
Военнослужащие на церемонии открытия Армейских международных игр АрМИ-2017 в Московской области
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 31 июля. В Армейских международных играх-2017 примут участие свыше 150 команд из 28 стран, представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. Кроме того, 22 иностранных государства направили на игры 47 групп своих наблюдателей.

Девять зарубежных стран впервые примут участие в АрМИ-2017: Бангладеш, Израиль, Лаос, Марокко, Сирия, Таиланд, Узбекистан, Уганда, ЮАР.

Самые представительные команды иностранных государств на Играх направлены из Казахстана, Китая, Ирана и Белоруссии. Казахстанские военнослужащие будут участвовать в 17 конкурсах, команда Китая – в 15, Белоруссия – в 12, Иран – в 11. Российская сборная выступит во всех 28 конкурсах.

Общая численность участников превышает 4 тыс. человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
31.07.2017
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Страны
Бангладеш
Белоруссия
Израиль
Иран
Казахстан
Китай
Лаос
Марокко
Россия
Сирия
Таиланд
Уганда
Узбекистан
ЮАР
Компании
Минoбороны РФ

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